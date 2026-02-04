「オーマイガー！」大谷翔平の“新たな報告”にファン歓喜「この可愛い小さな赤ちゃんの足！」「真美子夫人が撮影したのかな？」愛犬、長女との貴重な家族写真をシェア

大谷家の家族シーンが映し出されたカットが話題を呼んでいる(C)Getty Images

ドジャース・大谷翔平は現地時間2月3日、自身のインスタグラムを更新。この日発売となった愛犬デコピンの絵本に関して、英文と日本語で「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています。」とつづっている。

【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた

注目は一緒にアップされた写真だ。発売となった絵本「デコピンのとくべつないちにち」を大谷がデコピン、長女と一緒に読書しているシーンが映し出されている。写真には長女の小さな足が映し出されており、家族の団らん、温かみが伝わるショットともなっている。

この温かみあふれる大谷の新たな報告には早速、日米のファンの間から「オーマイガー！このかわいい小さな赤ちゃんの足！」「長男デコと長女ちゃんがパパの読み聞かせ、後ろにはママがいる 素晴らしい素敵なひとコマ」「真美子夫人が撮影したのかな？」など、反響が拡がっている。

大谷は3月のWBC、そしてシーズンではチームの世界一3連覇に向けた戦いとフル回転の1年となりそう。家族の支えを軸に引き続きの大暴れを期待したいところだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]