見た目がかわいいと思う「広島県のお土産」ランキング！ 3位「くりーむパン」を抑えた同率1位は？【2026年調査】
最近はSNSでの共有が定番となり、味はもちろん「一目惚れするようなビジュアル」がお土産選びの重要な基準になっています。旅の思い出を形に残したくなるような、ハイセンスで愛らしい品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「広島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「可愛らしいふわふわした感じがある」（40代男性／神奈川県）、「パッケージが包み紙のようでかわいらしく、シンプルなデザインでお洒落感もあります」（50代女性／愛知県）、「味の違いでパッケージの色が変わるのも可愛い」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「レトロな見た目が可愛い」（30代女性／茨城県）、「やまねこのイラストも素朴で愛らしく、尾道のおしゃれな空気感をそのまま形にしたような見た目だからです」（20代女性／大阪府）、「猫のイラストとレトロな瓶デザインがとても可愛く、手に取った瞬間にほっこりする見た目です。尾道の街並みの雰囲気とも合っていて、味だけでなく見た目でも楽しめるお土産だと思いました」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「もみじの形が可愛いし、食べやすいサイズで万人ウケすると思うから」（40代女性／岩手県）、「もみじの形が可愛らしく、和な雰囲気がオシャレ」（30代女性／青森県）、「もみじの形が可愛く、広島土産として定番で分かりやすい点が魅力でした。見た目が上品で、年代を問わず渡しやすいと思います」（20代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
3位：くりーむパン（八天堂）／42票3位にランクインしたのは、「くりーむパン（八天堂）」です。広島・三原市発祥の、とろけるような食感が魅力のパン。個包装のパッケージはどこかレトロで温かみのあるデザインになっており、丸みを帯びたパンのフォルムとともに、その優しくかわいらしい佇まいが支持されました。
同率1位：やまねこ印の尾道プリン（おやつとやまねこ）／43票同率1位の1つ目は、「やまねこ印の尾道プリン（おやつとやまねこ）」です。昔懐かしい牛乳瓶に、どこか懐かしくキュートなやまねこのイラストが描かれたデザインが秀逸。思わず写真を撮りたくなるようなノスタルジックなビジュアルが、高い人気を得ました。
同率1位：錦もみじ（にしき堂）／43票同じく1位に輝いたのは、「錦もみじ（にしき堂）」でした。広島名物・もみじ饅頭が詰まったセットで、色とりどりのパッケージが美しく並んでいます。自然を感じさせる華やかさとかわいらしさが、広島土産として多くの支持を集めました。
