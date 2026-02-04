「ご無沙汰すぎるよ」松本潤、弾丸ヨーロッパ旅行でリヒター展を堪能！ 「嵐の名前が出るだけで嬉しい」
嵐の松本潤さんは2月3日、自身のInstagramを更新。久しぶりの投稿でゲルハルト・リヒター展を堪能したことを報告しました。
【写真】松本潤の最新ショット
また「半世紀以上の時間、作品と向き合い続けてきたリヒターと凄まじいスケールで描かれた作品たち。リヒターが戦い続けてきた膨大な記録に圧倒され、愛を感じる素晴らしい体験でした」と、同展示を見た感想もつづりました。
投稿に載せた14枚の写真では、松本さんが展示を楽しむ様子を披露しています。特に1枚目では後ろ姿を、2枚目では鼻より上の顔も公開しました。
コメントでは、「忙しい中充実したプライベート時間を過ごせたなら良かったです」「時々でもこうやって更新していただけると嬉しいです」「久しぶりのインスタが プライベートな潤くんで 感動」「ご無沙汰すぎるよ。もう少しメディアもお願い」「弾丸でヨーロッパ行ってきたとサラッという世界線で生きる松本潤がどこまでも松本潤だいすきです」「潤くんから嵐の名前が出るだけで嬉しい」など、さまざまな声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】松本潤の最新ショット
「愛を感じる素晴らしい体験でした」松本さんは「昨年の9月から続いていた撮影が終わり、嵐のライブリハが本格的に始まる前に時間を作って、パリとロンドンに弾丸で行ってきた」と報告。続けて「旅の1番の目的はどうしても観たかったリヒター展」と、弾丸旅行の目的を明かしています。
投稿に載せた14枚の写真では、松本さんが展示を楽しむ様子を披露しています。特に1枚目では後ろ姿を、2枚目では鼻より上の顔も公開しました。
コメントでは、「忙しい中充実したプライベート時間を過ごせたなら良かったです」「時々でもこうやって更新していただけると嬉しいです」「久しぶりのインスタが プライベートな潤くんで 感動」「ご無沙汰すぎるよ。もう少しメディアもお願い」「弾丸でヨーロッパ行ってきたとサラッという世界線で生きる松本潤がどこまでも松本潤だいすきです」「潤くんから嵐の名前が出るだけで嬉しい」など、さまざまな声が上がっています。
前回は2025年9月の更新松本さんの前回の投稿は2025年9月7日でした。「カメラ小僧です。『19番目のカルテ』の現場で撮った写真」を多数公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)