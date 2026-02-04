PCのキーボード下に、謎の文字列が書かれたシールがぺたり。「セキュリティインシデントか！？」とギョッとしてしまいそうな光景が、X上で注目を浴びている。

キーボード下にパスワード？いいえ… 愛おしすぎる猜源列瓩凌秦

Xユーザーのサメちゃん笑（＠shark_kutakuta）さんが2026年1月19日に披露したのは、MacのPCに貼られた虹色のステッカー。

s32sw215cst532rwd......と長い文字列がプリントされている。強力なパスワードのようにも見えるが――ヒヤリとした皆さん、安心してほしい。

投稿にはこんな呟きが添えられている。

「うちの子が初めてキーボードで入力した文字をステッカーにしました、カワイイ」

そう。実はこれ、生後10か月の息子さんが人生で初めてキーボードで打ち込んだものなのだ。

ステッカーにして残すとは、なんて良いアイデア！ サメちゃんさんに、詳しい話を聞いてみた。

可愛らしい姿が浮かぶ

サメちゃんさんは音楽レーベル「ROUNDEX RECORD」の運営メンバーで、小さな男の子を育てるお母さん。レーベルでもメンバーたちと、ステッカーや音楽を作って楽しく活動しているという。

「息子が初めてキーボードで入力した文字ステッカー」が生み出されたのは、息子さんが発熱して自宅保育となった日の出来事がきっかけだった。

サメちゃんさんは在宅勤務で働いていると、キーボードへと息子さんの小さな手が伸びてきたのだ。

「初めて触れたキーボード、一人前の手つきでキーボードをこね回していました」（サメちゃんさん）

その姿や打ち込まれた文字があまりにも可愛らしく、愛おしく、当初はタトゥーにしようと考えた。しかし夫から「温泉に入れなくなる」とストップがかかり、しぶしぶステッカーとして100枚発注。出来上がったものをXで自慢したそうだ。

「毎日眺められるので、可愛らしい子どもの姿を思い浮かべることができます。幸せです。健康に大きくなってほしいです！」（サメちゃんさん）

この写真に、Xユーザーからは3万8000件を超えるいいねのほか、

「もう発想がオシャレすぎて脱帽❣️」

「天才」

「押した箇所を見るにその場でﾌﾐﾌﾐしてたようにしか思えない入力なの愛おしすぎます」

「ダミーパスワードを貼り付けるのはセキュリティ向上効果が地味にある」

といった声が寄せられている。

子供の何気ない行動が、世界にひとつだけの宝物に変わる瞬間。育児の醍醐味は、きっとこのような所にあるのだろう。（ライター：Met）