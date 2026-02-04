プロントコーポレーションは、飲食チェーン「PRONTO（プロント）」のカフェタイム（モーニング／サカバタイム除く）において、「アイス桜わらび餅ラテ」を含む春限定ドリンク3種を、2月17日から発売する。あわせて、「桜スフレパンケーキ〜リッチ塩ホイップ〜」も同日から発売する。

2月17日に新発売する「アイス桜わらび餅ラテ」は、「Pラテ」のトレードマークである「Pクッキー」をはじめ、桜の花びら（塩漬け）や桜風味のジュレをトッピングした、まるでパフェのようなデザートドリンクになっている。同時発売の「アイス桜ミルクティー」とホットドリンクの「桜舞うロイヤルミルクティー」は、コクのあるロイヤルミルクティーと、やさしく香る桜の風味を合わせ、春らしい味わいに仕上げた。

さらに、「PRONTO（プロント）」の定番スイーツメニュー、スフレパンケーキの期間限定商品「桜スフレパンケーキ〜リッチ塩ホイップ〜」も新登場する。華やかな桜色のスイーツとともに、春のひとときを楽しんでほしい考え。



「［Pラテ］アイス桜わらび餅ラテ」

「［Pラテ］アイス桜わらび餅ラテ」は、やさしく香る桜の風味が特徴のピンクに彩られた桜ミルクと、やわらかくもちもちとした食感のわらび餅、さくら餡、さくらソース、ホイップを合わせた。桜の花びらと華やかな桜風味のジュレで見た目でも春を感じられるラテになっている。

「Pラテ」とは、パフェをイメージしたデザート感覚で楽しめるドリンク。頭文字の「P」には“プロント”と“パフェ”という意味を込めている。Pの文字を模した「Pクッキー」とホイップクリームをトッピングし、満足感がありつつ、見た目でも楽しめる商品に仕上げた。



左から：「桜舞うロイヤルミルクティー」「アイス桜ミルクティー」

「アイス桜ミルクティー」は、ミルクのまろやかさと濃厚な紅茶の味わいが桜の風味にマッチした、シンプルに春らしさを楽しめるコールドドリンクになっている。

「桜舞うロイヤルミルクティー」は、桜の花びらがかわいらしいホットミルクティー。ふんわりとした口当たりのミルクフォームをトッピングした、シンプルに春らしさを楽しめる、ほっと一息つける一杯になっている。



「桜スフレパンケーキ〜リッチ塩ホイップ〜」

「桜スフレパンケーキ〜リッチ塩ホイップ〜」は、ふわふわのスフレパンケーキに、塩味をきかせたホイップクリームと桜葉入りの餡を合わせた。華やかな桜色に彩られたホイップと一緒に春らしいスイーツを楽しんでほしいという。

［小売価格］

［Pラテ］アイス桜わらび餅ラテ：R 748円／L 891円

アイス桜ミルクティー：R 605円／L 693円

桜舞うロイヤルミルクティー：660円 ※Lのみ

桜スフレパンケーキ〜リッチ塩ホイップ〜：単品 825円／ドリンクセット 1177円

（すべて税込）

［発売日］2月17日（火）

プロントコーポレーション＝https://www.pronto.co.jp/company