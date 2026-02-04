今季、巨人でプレーしたカイル・ケラー投手（32）がレッドソックスとマイナー契約を結ぶことに合意したと3日（日本時間4日）、米国の複数メディアが報じた。

同投手は2015年のドラフト15巡目（全体536位）でマーリンズに入団し、19年にメジャーデビュー。20年にエンゼルス、21年にパイレーツでプレーした。パイレーツではリリーフとして自己最多の32試合に登板。1勝1敗、防御率6.48だった。メジャー通算では44試合の登板で1勝1敗、防御率5.83の成績を残している。

22年から日本に活躍の場を求め、阪神に所属。2年間で61試合に登板した。24年は巨人に移籍し52試合に登板。昨季も45試合で防御率3・11とブルペンを支えた。NPB通算は158試合で7勝5敗、5セーブ、39ホールド、防御率2・42。

スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のウィル・サモン記者によるとスプリングトレーニングには招待選手として参加。メジャー在籍の場合190万ドル（約3億円）を得るほか、50万ドル（7800万円）のボーナスが付くという。