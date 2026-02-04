米人気野球ゲームシリーズ「ＭＬＢ Ｔｈｅ Ｓｈｏｗ」の新作に巨人の本拠地・東京ドームが収録されることをＭＬＢ公式Ｘアカウントが３日（日本時間４日）に伝えた。

米国で人気を博している同シリーズは３月１７日に新作「ＭＬＢ Ｔｈｅ Ｓｈｏｗ ２６」（英語版）を発売予定。日本でも人気の高いシリーズとなっているが、同作では日本でもおなじみのあの球場が収録されるようだ。

ＭＬＢ公式アカウントは「速報：日本の東京ドームが、ＭＬＢ Ｔｈｅ Ｓｈｏｗ ２６でプレイ可能に。ＷＢＣとの連携によるダイヤモンドダイナスティの一環として」とＷＢＣの舞台にもなる東京ドームがプレイ可能になることを同地の写真とともに速報。

これには現地ファンからも「ゲームがよりグローバルになるのを見るのは最高だ」「それはいいね！ めっちゃいいスタジアムだからね」などと沸き立つと、日本のファンからも「野球が世界に広がっていくのを見守る者として、東京ドームが出てくるのはデカい」と歓迎の声が続出。

一方で、同アカウントが紹介したゲーム内の東京ドームの画像では「闘志」「さあ行こう！」「ファイト！」など実際には存在しない日本語の広告看板が一部使用されていることもあり「海外特有の安直日本語看板すき」「外国語の文字が入ってるＴシャツとかは母国語とする人にはこんな風に見えているのか、気をつけようと思った笑」などの声も出ていた。