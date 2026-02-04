「星のカービィ」が吸盤付きマスコットフィギュア「とびマス」に登場。2月5日10時より予約開始「カービィ（ワープスター）」「ワドルディ（パラソル）」など全6種
【とびマス 星のカービィ】 受注期間：2月5日10時～ 発送月：6月下旬 予定 価格：各1,045円
メガハウスは、フィギュア「とびマス 星のカービィ」の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイトで2月5日10時より受け付ける。価格は各1,045円。商品の発送は6月下旬を予定している。
スピード感あふれる新感覚マスコットフィギュア「Tobiｍas（とびマス）」シリーズに「星のカービィ」が新登場。車の窓に貼ると、流れていく車窓風景とマッチしてまるで飛んでいるような姿を楽しめる。吸盤でピタッとくっつき、角度や向きも自由自在に調整できる。ラインナップは、「カービィ（ワープスター）」、「カービィ（おすわり）」、「カービィ（ホバリング）」、「パラソル」、「U.F.O.」、「ワドルディ（パラソル）」の全6種。
発送月：6月下旬 予定
価格：各1,045円
受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト
彩色済みフィギュア
支えパーツ(吸盤)
全高約50mm
（1）カービィ（ワープスター）
（2）カービィ（おすわり）
（3）カービィ（ホバリング）
（4）パラソル
（5）U.F.O.
（6）ワドルディ（パラソル）
(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.