【レシピーズ(Recipeeez)Menu02】 6月下旬 発売予定 価格：各1,430円

メガハウスは、フィギュア「レシピーズ(Recipeeez)Menu02」を6月下旬に発売する。全4種あり、価格は各1,430円。

本商品は、「具材」が「料理」にチェンジする、遊べるデザイナーズトイ「Recipeeez(レシピーズ)」の第2弾。第2弾では、国内で愛されているメニューから「ラーメン」、「ハンバーグ」、「ぎょうざ」、「えびてんどん」の4種類がラインナップされている。

3つの「食材」をレシピ通りに組んでいくと、人気の「ごちそう」が誕生し、ランチマットの上に置いてディスプレイできる。4種集めて「食材」をミックスし、自由にアレンジも可能。第1弾の「レシピーズ(Recipeeez)Menu01」ともミックスできる。

【「レシピーズ(Recipeeez)Menu02」ラインナップ】

「ラーメン」

「ハンバーグ」

「ぎょうざ」

「えびてんどん」

【レシピーズ(Recipeeez)Menu02】

商品構成：彩色済みフィギュア

商品サイズ：約45×30×40mm（幅×高さ×奥行）

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

受注期間：2月5日10時～

(C)MegaHouse