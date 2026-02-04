「具材」が「料理」にチェンジ！ シリーズ第2弾「レシピーズ(Recipeeez)Menu02」が6月下旬発売
【レシピーズ(Recipeeez)Menu02】 6月下旬 発売予定 価格：各1,430円
【レシピーズ(Recipeeez)Menu02】
商品構成：彩色済みフィギュア
メガハウスは、フィギュア「レシピーズ(Recipeeez)Menu02」を6月下旬に発売する。全4種あり、価格は各1,430円。
本商品は、「具材」が「料理」にチェンジする、遊べるデザイナーズトイ「Recipeeez(レシピーズ)」の第2弾。第2弾では、国内で愛されているメニューから「ラーメン」、「ハンバーグ」、「ぎょうざ」、「えびてんどん」の4種類がラインナップされている。
3つの「食材」をレシピ通りに組んでいくと、人気の「ごちそう」が誕生し、ランチマットの上に置いてディスプレイできる。4種集めて「食材」をミックスし、自由にアレンジも可能。第1弾の「レシピーズ(Recipeeez)Menu01」ともミックスできる。【「レシピーズ(Recipeeez)Menu02」ラインナップ】
「ラーメン」
「ハンバーグ」
「ぎょうざ」
「えびてんどん」
【レシピーズ(Recipeeez)Menu02】
・ラインナップ全4種（ラーメン・ハンバーグ・ぎょうざ・えびてんどん）
商品構成：彩色済みフィギュア
商品サイズ：約45×30×40mm（幅×高さ×奥行）
受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト
受注期間：2月5日10時～
(C)MegaHouse