チャウヌ、“脱税拠点”母のうなぎ屋閉店していた…移転先と疑われた場所に事務所が関与か

ボーイズグループASTROのメンバー兼俳優チャウヌの母親が経営していた江華（カンファ）島のうなぎ屋が、閉店していたことが確認された。

2月4日、所属事務所ファンタジオは、公式コメントを通じて、「現在運営中の『オジェヨン清潭（チョンダム）』は、江華島の『オジェヨン炭火うなぎ』とは全く別の法人である」として、「チャウヌの家族とは無関係で、ファンタジオの完全子会社ファンタジオMが運営している」と明らかにした。

しかし、一部の人からは脱税疑惑が浮上した店舗の商号を、事務所がそのまま引き継ぎリニューアルオープンした背景について、疑問の声が上がっている。

これに先立ち、2025年上半期にソウル地方国税庁は、チャウヌを対象とした厳しい税務調査を行い、200億ウォン（約21億円）を超える所得税の追徴を通知した。

国税庁は、チャウヌの母親チェ氏が、江華島のうなぎ屋に住所を登録し設立した法人が、実際にはサービスを提供していない“ペーパーカンパニー”であると判断した。最高45％に達する高率の所得税を避けるため、実体のない法人を立てて、相対的に低い法人税率の適用を受けようとする「小細工」を弄したと分析されている。

チャウヌ

この過程で、ファンタジオも2025年8月に82億ウォン（約9億円）の追徴金を課されており、チャウヌ側は国税庁の決定に不服であるとして、課税前適否審査を請求している。

なお、1月26日、チャウヌはSNSを通じて、「納税の義務を厳しく履行していたか振り返りながら、深く反省している」として、「入隊をこれ以上先延ばしすることができない状況であったため、調査を終えることができなかった。最終的な判断に従い、責任を果たす」と謝罪した。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。本名はイ・ドンミン。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューした。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビュー。「顔天才」と呼ばれ、人気を博す。俳優としてドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演している。