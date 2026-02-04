【解体パズルFANTASY-さめ-】 受注期間：2月5日10時～ 発送月：6月下旬 予定 価格：各1,430円

メガハウスは、フィギュア「解体パズルFANTASY-さめ-」の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイトで2月5日10時より受け付ける。価格は各1,430円。商品の発送は6月下旬を予定している。

本商品は、キャラクターの内側がわかるコレクションフィギュア「解体パズルFANTASY」の第2弾。各パーツを組立て・分解して遊ぶことができ、そのまま飾っても楽しめる。

第2弾は色々な姿の「さめ」が登場。おなかの中がまるみえになっており、食べたものによって違う色や見た目をしている。複数集めるとパーツを組み替えることができ、オリジナルの「さめ」にアレンジできる。

ラインナップは「メロいカラ～」、「スケアリぃカラ～」、「ぞんびぃカラ～」、「チルいカラ～」、「エグいカラ～（シークレット）」の全5種。

解体パズルFANTASY-さめ-

受注期間：2月5日10時～

発送月：6月下旬 予定

価格：各1,430円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

【商品構成】

彩色済みフィギュア

【商品サイズ】

約95×55×50mm（全幅×全高×奥行）

(C)MegaHouse