清原和博氏の元妻・亜希、元夫の近影ショット公開「何1つ忘れることのない」10年の節目に投稿
【モデルプレス＝2026/02/04】元プロ野球選手の清原和博氏の元妻でモデルの亜希が2月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。元夫の清原氏の近影を公開し、話題を集めている。
【写真】清原和博氏の元妻「表情が穏やかで安心」白髪交じりの元夫の最新ショット公開
亜希は「2016．2．2〜2026．2．2 10年前のあの日 何1つ忘れることのないあの日」と投稿。2016年2月2日は、当時48歳だった清原氏が覚せい剤取締法違反（所持）の容疑で逮捕された日で、ちょうど10年の節目となる。「祝う事ではないけれど、節目として祝ってみましたｗ」とつづり、白髪交じりの短髪に整えた髭、黒のトレーナー姿で椅子に座る現在の清原氏の姿を公開。「また今日から10年頑張ると目標を立てた清原さん」と、新たな決意も明かした。
さらに、9月29日の投稿で現場マネージャーとしてサポートしたと触れていた亜希は、「沢山の方々に支えられて今があります 現場マネージャーが代わりにお礼申し上げます」「感謝」と、周囲への思いをつづって締めくくっており、現在も清原氏を支えていることを示した。
この投稿には「表情が穏やかで安心した」「またここからの10年、応援しています」「言葉に愛を感じる」「元奥様がここまで支えるって本当にすごい」「絆の深さに感動した」「2人の関係性が素敵すぎる」といった反響が寄せられている。
亜希は、2000年に清原氏と結婚し、2002年に第1子長男、2005年に第2子次男が誕生。2014年に離婚が成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】清原和博氏の元妻「表情が穏やかで安心」白髪交じりの元夫の最新ショット公開
◆亜希、元夫・清原和博氏の近影とともに節目の思いを投稿
亜希は「2016．2．2〜2026．2．2 10年前のあの日 何1つ忘れることのないあの日」と投稿。2016年2月2日は、当時48歳だった清原氏が覚せい剤取締法違反（所持）の容疑で逮捕された日で、ちょうど10年の節目となる。「祝う事ではないけれど、節目として祝ってみましたｗ」とつづり、白髪交じりの短髪に整えた髭、黒のトレーナー姿で椅子に座る現在の清原氏の姿を公開。「また今日から10年頑張ると目標を立てた清原さん」と、新たな決意も明かした。
◆亜希の投稿に反響
この投稿には「表情が穏やかで安心した」「またここからの10年、応援しています」「言葉に愛を感じる」「元奥様がここまで支えるって本当にすごい」「絆の深さに感動した」「2人の関係性が素敵すぎる」といった反響が寄せられている。
亜希は、2000年に清原氏と結婚し、2002年に第1子長男、2005年に第2子次男が誕生。2014年に離婚が成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】