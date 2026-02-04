【「解体パズルFANTASY サンリオキャラクターズ トロピカルチェリーMix」（全4種）】 2月5日10時～受注開始予定 6月下旬 発売予定 価格：各1,210円

メガハウスは、フィギュア「解体パズルFANTASY サンリオキャラクターズ トロピカルチェリーMix」を6月下旬に発売する。全4種あり、価格は各1,210円。2月5日10時から受注開始予定で、全国のホビーショップ、Web通販サイトにて販売される。

「解体パズルFANTASY」はキャラクターの内側をイメージしたコレクション。各パーツを組み立て・分解して遊ぶことができ、そのまま飾っても楽しめる。今回「ハローキティ」、「クロミ」、「ポチャッコ」、「マイメロディ」の4種がラインナップ。トロピカルをテーマにしたカラーで登場する。可愛いアロハデザインとなっており、骨まで日焼けしている姿が立体化されている。

【ハローキティ】【クロミ】【ポチャッコ】【マイメロディ】

