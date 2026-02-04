原田龍二の妻、イケメン息子顔出し3ショット公開 サッカー選手目指すためオーストラリアへ「原田パパが大泣きでした」
【モデルプレス＝2026/02/04】俳優の原田龍二の妻でタレントの原田愛が2月4日までに、自身のブログを更新。息子との別れの瞬間を報告し、話題を呼んでいる。
【写真】50代大物夫婦「原田パパが大泣きでした」海外でサッカー選手目指すイケメン息子顔出し
原田は「息子がまたまた旅立ちました 行っちゃったーーーー」と空港での家族3ショットを公開。続く投稿では、息子への思いやサッカー選手としてチャレンジしていくことを明かし、「まるで子供のように原田パパが大泣きでした」と龍二が泣いている姿を披露している。
さらに「無事に到着！」と題したブログでは、息子の到着を報告し、「最終到着地はオーストラリアのメルボルンです ハワイみたいな気候だよ！！と嬉しそうな連絡が入りました」とつづっている。
これらの投稿に、ファンからは「素敵な家族」「息子さんの挑戦する姿かっこいいです」「将来が楽しみ」「原田パパ愛しい（笑）」「応援してます」といったコメントが寄せられている。
愛は15歳で芸能界デビューし、タレント・女優として活躍するが1992年に引退。龍二とは、同年に放送されたTBS系ドラマ『キライじゃないぜ』での共演をきっかけに交際をスタートさせ、約10年の交際期間を経て2001年に結婚。2002年に第一子となる長男、2006年4月に第二子となる長女が誕生し、現在は芸能活動も再開させている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】50代大物夫婦「原田パパが大泣きでした」海外でサッカー選手目指すイケメン息子顔出し
◆原田愛、息子の旅立ちに涙
原田は「息子がまたまた旅立ちました 行っちゃったーーーー」と空港での家族3ショットを公開。続く投稿では、息子への思いやサッカー選手としてチャレンジしていくことを明かし、「まるで子供のように原田パパが大泣きでした」と龍二が泣いている姿を披露している。
◆原田愛の家族ショットに反響
これらの投稿に、ファンからは「素敵な家族」「息子さんの挑戦する姿かっこいいです」「将来が楽しみ」「原田パパ愛しい（笑）」「応援してます」といったコメントが寄せられている。
愛は15歳で芸能界デビューし、タレント・女優として活躍するが1992年に引退。龍二とは、同年に放送されたTBS系ドラマ『キライじゃないぜ』での共演をきっかけに交際をスタートさせ、約10年の交際期間を経て2001年に結婚。2002年に第一子となる長男、2006年4月に第二子となる長女が誕生し、現在は芸能活動も再開させている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】