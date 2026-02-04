中川翔子、“双子弟にそっくり”幼少期の姿公開 両親＆祖母との家族ショットに「遺伝子感じる」「お母様も美人」の声
【モデルプレス＝2026/02/04】歌手でタレントの中川翔子が2月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。自身の幼少期ショットを公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「弟くんとそっくり」母に抱えられた幼少期ショット
1月30日の投稿で「わたしと弟くんが激似で パパとお兄ちゃんが激似」と明かしていた中川。今回の投稿では「わたしのお食い初めのとき」とつづり、母に抱えられた幼い中川が、父、祖母とともに写った写真を公開。「わたし弟くんとそっくり」と双子の弟と似ていると記している。
この投稿は「可愛すぎる」「確かにそっくり」「遺伝子感じる」「素敵なお写真」「幸せな家族」「お母様も美人」と反響を呼んでいる。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川翔子、自身のお食い初めショット公開
◆中川翔子の投稿に反響
