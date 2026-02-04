「オッパイの小さな女の子」を抱きしめたくなる瞬間９パターン
「男性は巨乳好き」というイメージを持たれがちですが、胸の小さな女の子を愛しく思う男性も少なくないようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「『オッパイの小さな女の子』を抱きしめたくなる瞬間」をご紹介します。
【１】「寄せて上げてるんだよね」と照れながら努力をにおわせるとき
「一生懸命なところにキュンときます」（２０代男性）など、サイズを大きく見せるためのちょっとした工夫を「けなげな努力」だと感じる男性は少なくないようです。サイズの偽りを隠そうとするより、むしろあっさり白状してしまったほうが男性の好感を得られるのかもしれません。
【２】「男はみんな巨乳好きでしょ」とふてくされたように悪態をつくとき
「すねたふくれっツラがかわいい」（２０代男性）など、ねたみの感情を素直に吐き出してしまう様子がかわいく見える男性もいるようです。ただし、男性が「そんな男ばかりじゃないよ」とフォローしてくれたときはムキにならず、相手の話に耳を傾けたほうがいいでしょう。
【３】「おっきい人って大変だよねー」と人ごとのように屈託なく話すとき
「あまり気にしてなさそうで好感が持てる」（３０代男性）というように、胸のサイズにとらわれない女の子を健康的だと感じる男性も多いようです。体のラインが出やすい服などを着ていても、堂々としていれば男性はポジティブに受け入れてくれるでしょう。
【４】「あの子よりは大きいはず」とどんぐりの背比べをしているのがおかしかったとき
「ムキになっているところがいい」（２０代男性）など、胸のことを気にするあまり子供っぽくなってしまう女の子の態度を、男性はほほえましく見守っているようです。自分のサイズについて微妙にサバを読んだりしても、「かわいいな」と思ってもらえるでしょう。
【５】「どうせ私は小さいから…」と目の前でしょんぼりされたとき
「抱きしめたくなる！」（２０代男性）など、コンプレックスを抱えている女の子を見て、放っておけない気分になる男性も少なくないようです。ただし、気にしすぎて卑屈になったり、グチっぽくなったりすると、男性も面倒に感じてしまいそうです。
【６】胸の大きな女の子をうらやましそうに見ている横顔を見たとき
「つい目がいっちゃうんでしょうね（笑）」（２０代男性）など、大きな胸に憧れている姿が、男性にはかわいらしく映るようです。素直に「いいなー」と口にしてみるのもいいかもしれません。
【７】反り返るほど胸を張って歩いている姿がかわいかったとき
「精一杯大きく見せようとする感じにグッとくる」（３０代男性）など、女の子が背伸びする様子に愛おしさを感じるという意見です。コンプレックスを口にしない女の子に対しても、男性はさりげない行動から「胸のことを気にしているんだな」と察して、「自分だけが理解している」と温かい目で見守ってくれることがあるようです。
【８】胸の話題になると、それとなく服を直して隠そうとしていることに気づいたとき
「ささやかな抵抗がかわいくて…」（３０代男性）というように、さりげない仕草から女の子の心の機微に触れたような満足感を得る男性もいるようです。ざっくりとしたデザインのシャツで胸元のシルエットを隠す様子も、「努力がほほえましい」という印象を与える場合がありそうです。
【９】「胸が小さいことが悩みなの」と恥ずかしそうに打ち明けられたとき
「『そんなの関係ねえ！』と言いたい」（２０代男性）など、胸のサイズを気にする女の子を励ましたいと願う男性は多いようです。女の子が自分から打ち明けることで、男性は「気にすることない！」という思いをますます強めそうです。
ほかにも「『オッパイの小さな女の子』を抱きしめたくなる瞬間」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
