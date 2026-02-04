サンリオキャラクターズのカプセルトイ「まるまるゆきだるま」＆「miniminiトランクチャーム」販売中
ベネリックは、サンリオキャラクターズデザインのカプセルトイ「まるまるゆきだるま」と「miniminiトランクチャーム」を全国のカプセルトイ自販機にて1月中旬より順次販売している。価格は「まるまるゆきだるま」が1回500円、「miniminiトランクチャーム」が1回400円。
「サンリオキャラクターズ まるまるゆきだるま」(全5種)
価格：1回500円
本商品は、まんまるの雪だるま姿になったサンリオキャラクターズのフィギュア。雪だるまの下段はカプセルをそのまま使用するカプセルレス商品で、カプセルの中に入った頭部を組み立てるとそれぞれのキャラクターがマフラーを巻いた愛くるしい姿になる。
ラインナップは、「けろけろけろっぴ」、「ポムポムプリン」、「ハローキティ」、「シナモロール」、「マイメロディ」の全5種。ハローキティの赤いリボンや、ポムポムプリンのこげ茶色のベレー帽などはそのままに、上段の部分は真っ白に造形され、下段の雪玉の表面は実際に手で作った雪玉のように、あえてでこぼことした造形に仕上げられている。
「けろけろけろっぴ」
「ポムポムプリン」
「ハローキティ」
「シナモロール」
「マイメロディ」
カプセルイメージ
「サンリオキャラクターズ miniminiトランクチャーム」(全8種)
本商品は、旅行などで使用するトランクをミニチュア化した、サンリオキャラクターズのフェイスデザインのチャーム。「ハローキティ」や「こぎみゅん」など全8種のラインナップで、それぞれのトランクと同じキャラクターのステッカーが封入されている。ステッカーは本体の裏面に自由に貼って、自分だけのオリジナルデザインにすることもできる。
トランクの内部には、常備薬やヘアピンなどを入れて持ち運べるほか、ボールチェーン付きで、キーホルダーとしてバッグやポーチなどに付けて使用することもできる。【ハローキティ】
ハローキティ ステッカー【ポムポムプリン】
ポムポムプリン ステッカー【マイメロディ】
マイメロディ ステッカー【クロミ】
クロミ ステッカー【シナモロール】
シナモロール ステッカー【ポチャッコ】
ポチャッコ ステッカー【ハンギョドン】
ハンギョドン ステッカー【こぎみゅん】
こぎみゅん ステッカー【使用イメージ】
開放時イメージ
ステッカー 使用イメージ
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250