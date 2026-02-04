2026年2月3日、東京都台東区で行われた「日本学術振興会賞」と「日本学士院学術奨励賞」の授賞式に出席された秋篠宮ご夫妻。若手研究者を称えるこの式では25人が表彰され、ご夫妻は拍手を送られ、授賞式の後は受賞者らと和やかに懇談された。

紀子さまは、上品な艶のあるライトブルーのセットアップをお召しになっていた。ジャケットは、ボタンが中心からやや左に配されたデザインで、ウエストがキュッと引き締まったように見える。

また、襟に切り目がなく、緩やかなカーブを描くタキシードカラーが、装いにフォーマルな印象を添えている。襟が二重に重なったデザインにより立体感が生まれ、コーディネートにメリハリをもたらしている。

セットアップには花柄が浮かび、光沢のある生地と相まって、装いに華やかさを添えていた。

イヤリングとネックレスには瑞々しいパールを、胸元にはブルーの宝石が輝くブローチを選ばれた。セットアップのライトブルーとリンクし、華やかさの中にも統一感のある装いを完成させていた。

爽やかさや清潔感のあるライトブルーは、親しみやすさを感じさせるカラー。受賞者との懇談の場にもふさわしく、光沢感のある生地が授賞式らしいドレッシーな雰囲気を演出する、会場にマッチした一着を選ばれたようだ。