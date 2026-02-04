寒さが厳しくなり、暖房の効いた室内では乾燥も気になります。この季節は頭皮のバリア機能が弱まったり、毛髪が栄養不足になったりするため、抜け毛に要注意です。頭皮の血行を改善する対策や、避けた方がいいシャンプーやドライヤーのやり方を紹介します。

■専門医が指摘する「寒さ」と「乾燥」

森圭介アナウンサー

「寒い冬は体調不良だけではなく、抜け毛にも注意が必要です。今回、2人の専門医に伺いました。抜け毛や薄毛の治療を行っている医師で、AGAメディカルケアクリニックの前田統括院長と、ベアAGAクリニックの清水崇裕院長です」

「2人が指摘する冬の抜け毛の主な原因は、乾燥と寒さです。東京都心では3日まで15日連続で乾燥注意報が出ています。そして今の寒さです。こういった天候、天気が影響するということです。街で最近の抜け毛のお悩みを聞いてきました」

■街で聞いた…最近の抜け毛のお悩み

会社員（20代）

「最近抜け毛が気になる。シャンプーした時、髪の毛をブローする時に、髪の束が下に落ちていたり、髪の毛に手についたり…」

アルバイト（20代）

「お風呂入る前にくしでとかすんですけど、意外と抜ける。夏はそんなになるイメージはないです。冬の方が（抜け毛がでる）」

会社員（20代）

「（抜け毛を）数えたことがあるんですけど、シャンプーの時に50本は抜けてる。多い時に。（部屋で）掃除機で吸うと大体、毛の量が見えるので。たまったゴミを見て、『1週間でこれぐらい抜けたか…』と」

森アナウンサー

「抜け毛のお悩みを持ってる方も結構いました。この時期、抜け毛が気になるかもという人はいますか？」

山粼誠アナウンサー

「抜けるというか、切れることが多いなと思います」

瀧口麻衣アナウンサー

「お風呂や髪の毛を乾かしている時などに、抜けているなという印象はありますね」

■冬の抜け毛のメカニズムは？

森アナウンサー

「なぜ乾燥と寒さが髪に影響するのでしょうか。冬はただでさえ乾燥しています。部屋で暖房を使うとさらに湿度が下がることが多いかもしれません。頭皮の乾燥で皮脂などのバリア機能が低下し、頭皮の環境が乱れやすくなって抜け毛が増えやすいということです」

「また寒さによって毛細血管が収縮します。髪は、毛細血管から成長に必要な栄養を受け取っています。体が冷えると頭皮の毛細血管が縮こまり、頭皮の血行が悪くなることで、必要な栄養素が届かなくなって抜け毛につながるリスクが高まるということです」

■加湿・シャンプー・ドライヤーで対策

森アナウンサー

「乾燥と寒さの対策についてです。なんといっても大事なのはお部屋の保湿で、加湿器が有効だといいます」

「髪のケアといえばシャンプーですが、1日1回がいいそうです。朝と夜で2回やる、ベタベタするとシャンプーしようかなという方もいるかもしれませんが、やりすぎてしまうと乾燥から頭皮を守るための油脂も取れてしまい、乾燥してしまうおそれがあります」

「ドライヤーで髪を乾かす時の距離はどうでしょうか？」

斎藤佑樹キャスター

「1か所（だけに）当たらないようにしています。（距離は）遠めなんですかね？」

鈴江奈々アナウンサー

「早く乾かしたいから、近めでやってしまいます」

森アナウンサー

「ドライヤーの距離が大事で、専門家によると頭皮から15センチ〜20センチ離すということです。結構遠くないですか？ （近づけると）早く乾く分、それだけ熱を直に当ててしまっていることになります」

「頭皮に熱風を当て続けないよう注意するのが必要だといいます。（この距離は）お子さんは大変ですよね」

■湯船につかる、3首を温める対策も

森アナウンサー

「続いて寒さへの対策ですが、2人の医師がお勧めしていたのが湯船につかること。熱いシャワーで済ませてしまう人がいるかもしれませんが、熱いシャワーは頭皮に悪い影響を与える恐れがあり、可能な限り控えた方がいいということです」

「湯船につかるというのは、体を芯から温めて血の巡りを良くしようということだそうです。またマフラー・手袋・厚手の靴下などで首・手首・足首の3首を温めるのも有効で、特に頭皮につながる首を温めることが重要だといいます」

■デスクワークの肩こりにも注意

森アナウンサー

「前田統括院長は寒さと乾燥ではない、ある意外な症状が抜け毛につながることもあると指摘します。デスクワークなどしていると、肩はどうなりますか？」

山粼アナウンサー

「前に入って猫背になり、肩がこります」

森アナウンサー

「肩こりも抜け毛につながってくるかもしれないそうです。体が強張ってしまうと血行が悪くなり、頭皮の血行不良が抜け毛につながるということです」

■血行不良を解消する頭皮マッサージ

森アナウンサー

「清水院長に聞いた頭皮マッサージを紹介します。マッサージすると抜け毛の原因にもなる血行不良を解消できます。まずはお風呂につかって体を温めます。続いて親指以外の指で首から後頭部の生え際を緩めます」

「その後、親指以外の指でこめかみ周辺の皮膚をクルクル動かします。そして、両手の指を大きく開いて頭全体を動かします。これを1〜2セットくらいを目安に、痛みを感じない程度でやるといいそうです」

「血行不良がよくないんですね。寒さと乾燥が冬の抜け毛につながるかもしれません。体調管理も大事ですが、抜け毛の予防にも気をつけてください」

（2月3日『news every.』より）