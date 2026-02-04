【あすから】吉野家「超特盛祭」期間限定で開催 人気シリーズをお得に “スタミナ超特盛丼”再販も決定
吉野家は、あす5日午前11時から2月19日午後3時までの期間、全国の店舗で各種超特盛丼を税込価格から100円引きで提供する「超特盛祭」を開催する。店内飲食に加え、テイクアウトも対象となり、ボリューム満点のメニューを手軽に楽しめる企画となっている。
【写真】人気の超特盛シリーズをお得に楽しめる「超特盛祭」
対象となるのは、定番の牛丼超特盛をはじめ、豚丼超特盛、牛カルビ丼超特盛、にんにくマシマシから揚げ超特盛丼など、食べ応えを重視したラインナップ。期間中は、日常の食事はもちろん、スタミナをつけたいタイミングにも利用しやすい内容となる。
あわせて、過去に好評を博した「スタミナ超特盛丼」が、味わいを強化して再登場する。牛煮肉と牛カルビ肉に背脂を加えることで、コクとスタミナ感を高めた一杯で、別添の「にんにくマシマシだれ」を合わせることで、より力強い味わいに仕上げている。追い飯も付属し、満腹感と満足感の両立を意識した商品となっている。
■超特盛祭概要
■実施期間：2026年2月5日（木）11:00 〜 2026年2月19日（木）15:00
■実施店舗：全国の吉野家店舗（一部店舗を除く）
■対象商品（店内飲食・テイクアウト対象）
・各種牛丼超特盛・各種豚丼超特盛・各種牛カルビ丼超特盛
・スタミナ超特盛丼・にんにくマシマシから揚げ超特盛丼
■内容：対象商品を税込価格から100円引き
