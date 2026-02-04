【ワシントン＝阿部真司】米議会下院は３日、複数の政府機関にまたがる２０２６会計年度（２５年１０月〜２６年９月）の予算案と、国土安全保障省のつなぎ予算案を賛成多数で可決した。

上院では既に可決されており、トランプ大統領が同日署名し成立した。１月３１日に始まった政府機関の一部閉鎖は４日目で終了した。

賛成２１７、反対２１４の僅差だった。与党・共和党の一部が反対に回る一方、野党・民主党の一部は賛成票を投じた。

ただ、移民の取り締まりを指揮する国土安全保障省のつなぎ予算は、２月１３日までの限定的な措置となっている。期間内に与野党が移民対策での合意を目指すが、与野党間にはなお隔たりがあり、当面は駆け引きが続くとみられる。協議がまとまらなければ同省は再び予算切れとなる。

今回、政府機関の一部閉鎖に至ったのは、米ミネソタ州ミネアポリスで１月２４日に発生した連邦捜査官による男性射殺事件がきっかけだった。民主党が国土安全保障省の予算案に反対し、予算案修正を求めた。共和党が譲歩し、上院が修正案を３０日に可決したが、下院の採決が間に合わず、３１日に閉鎖が始まった。

第２次トランプ政権での政府閉鎖は昨年１０〜１１月に続き、２度目。前回は過去最長の４３日間に及び、航空便の減少や低所得者支援の混乱など幅広い影響が出た。今回は短期間で解消され、国民生活への影響は限定的だったとみられる。