ロックミュージシャンの布袋寅泰が４日、自身のインスタグラムを更新。「京王アリーナには沢山のゲストもお祝いに駆けつけてくれました。井上尚弥＆井上拓真両チャンピオン」と記し、ボクシング４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥と、弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（ともに大橋）との３ショットを投稿した。

１月３１日から２日間、活動４５周年記念ライブを都内で実施した布袋。「先々週カラオケで一緒に歌った時は、２人の歌唱力にノックアウトされましたが、『ギターを持つと負けないだろう？次のカラオケにはギター持参で行くよ！』と楽屋で大笑い」と裏話も披露した。

兄弟ボクサーの今後への期待を記した布袋に対して、拓真は自身のＸ（旧ツイッター）に「最高のステージで 最高のロックを ありがとうございました」と布袋の投稿をリポストして感謝した。

布袋の投稿にはフォロワーから「布袋さんご本人とカラオケ なんとも羨ましい限りです♪」「布袋さんとカラオケとか贅沢すぎますー」「大好きな３人♥♥♥」「５月２日東京ドームでギター演奏期待しています」などとコメントが寄せられた。