生命保険文化センター「生活保障に関する調査」（2025年度）」によると、自分の老後生活に「不安感あり」とした人の割合は83.2％で、そのうち79.8％が「公的年金だけでは不十分」と回答しています。そこで今回、世帯年収900万円の50代夫婦を例に、年金に過度に依存せず、90歳まで生活を続けるために必要な貯金額をみていきましょう。石川亜希子CFPが解説します。

老後不安の背景にある「年金制度」への誤解

「老後、お金に困らず生きていけるのか」

50代ともなると、多くの人が一度はこんな不安を抱くのではないでしょうか。

それなりに収入があり、贅沢しているわけでもない、それでも老後のことを考えると、漠然と不安に襲われる……。

このような不安の背景の1つに、年金の性質が正しく理解されていないことがあります。

年金は、老後の生活を丸ごと支えてくれる制度ではありません。あくまで、最低限の生活を保障し、長生きに備えるための社会保険。

そう、「保険」なのです。

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の受給額は平均15万289円となっています。受給額は個人差が大きいので一概にはいえませんが、生活をまるごと支えるには足りない場合が多いです。

つまり、「年金があるから安心」ではなく、「年金があるから最低限は守られる」という位置づけだと考えていたほうが現実的でしょう。

また、年金制度は今後も見直しが続く可能性があります。給付水準などに不確実性があることを考えても、年金だけを頼りに老後設計をするのはリスクが高いでしょう。

したがって、老後の家計は、「年金＋自己資金」で設計する必要があります。

老後はいったいいくらあれば足りるのか？

では、いったいいくらあれば足りるのでしょうか？ ファイナンシャルプランナーである筆者も、実際「老後が不安です。定年（65歳）までにいくらくらいの貯金があれば安心ですか？」という趣旨の質問をよく受けます。

しかしこの問いに、誰にでも当てはまる“正解”はありません。

生活費や住居費、家族構成、健康状態、働き方などによって、必要な金額は大きく変わってくるからです。どれも将来どうなるか予測が難しい要素であり、その組み合わせ次第で必要な金額が決まります。そのため、「自分にとっていくらあれば安心なのか」を明確に算出すことは簡単ではありません。

そこで、今回は1つの基準として、「年金に怯える老後は避けたい」と相談に訪れた世帯年収900万円の50代夫婦を例に、年金に頼らず90歳まで過ごすためのシミュレーションをしてみましょう。

世帯年収900万円・50代夫婦にかかる老後費用【シミュレーション】

■世帯年収900万円、50代夫婦の前提条件

・夫婦ともに中小企業に勤める会社員

・65歳で退職

・65歳時点の年金受給見込み額は夫婦で240万円（月20万円）

・持ち家（住宅ローン完済）

総務省の「2024（令和6）年家計調査報告」によると、65歳以上の夫婦のみ（無職世帯）における平均消費支出額は約25万6,000円となっています。そのため、生活費を月25万円と仮定します。

したがって、65歳から90歳までの25年間に必要な生活費は、月25万円×12ヵ月×25年＝7,500万円となります。

一方、夫婦で公的年金を年間240万円（月20万円）受け取ると仮定すると、25年間の年金総額は6,000万円です。生活費ベースでの不足額は、単純計算で7,500万円−6,000万円＝1,500万円となります。

ただし、この1,500万円はあくまで「生活費だけ」でみた不足額にすぎません。実際には生活費以外にも、医療・介護費や家の修繕費など突発的な支出の要素が加わります。

■医療費・介護費

厚生労働省「年齢階級別1人当たり医療費、自己負担額及び保険料の比較」によると、高齢期の医療費自己負担額は、年間平均7万円〜9万円、25年間で200万円ほどかかると試算できます。

さらに、介護が必要となる可能性もあるでしょう。介護サービスの自己負担額の割合は所得に応じて異なりますが、今回の夫婦の場合は1割負担です。居宅サービスを限度額まで利用した場合、自己負担額は月2万円〜3万円。この負担が10年間続くと想定すると、約300万円となります。

医療費と介護費を合わせると1人あたり約500万円、夫婦で1,000万円ほど見込んでおく必要がありそうです。

■家の修繕費

持ち家の場合、外壁や屋根、給湯器、水回りなどの補修・交換は避けられません。老後期間に大規模修繕を1〜2回、細かな修繕を数回行うと考えると、300万円〜500万円程度は必要になるでしょう。

■家電の買い替えや冠婚葬祭費など

さらに、家電の買い替えや冠婚葬祭費も無視できません。老後25年間で主要家電を1〜2回買い替えると約100万円、自分たちの葬儀関連費用や親族の冠婚葬祭費を含めると、300万円程度は必要でしょう。

■旅行

生活維持や健康維持のための費用だけあればそれでいいというわけではありません。旅行などの“豊かな時間”にかかる費用も準備しておきたいところです。ここでは、100万円と考えます。

以上を整理すると、

・医療・介護費……夫婦で1,000万円

・家の修繕費……300万円〜500万円

・家電の買い替えや冠婚葬祭費など……300万円

・旅行……100万円

■合計：1,700万円〜1,900万円

となります。

ここに、年金では賄えない生活費1,500万円を加えると、老後に向けた理想的な備えは、夫婦で3,200万円〜3,400万円が1つの目安と考えられるのではないでしょうか。

「自分たちに本当に必要な額」を知る

もっとも、試算した金額は「65歳時点で必ず現金で用意すべき金額」という意味ではありません。

まずは、今後想定される支出と、預貯金や退職金の見込み額を整理して、「自分たちに本当に必要な額」を把握しましょう。そのうえで、50代からは「貯める・増やす・減らす・働く」を同時並行で進めていくことが重要です。

「貯める」

なんとなく貯めるのではなく、医療・介護費や住宅修繕費など、目的別に貯蓄しておくことで、漠然とした不安の解消につながります。

「増やす」

50代の投資は一発逆転を狙うものではありません。新NISAのつみたて枠などを活用し、インデックス投資を中心に、生活を圧迫しない範囲でコツコツ積み立てていきましょう。「すべてを投資」は危険ですが、「なにもしないこと」もまたリスクです。

「減らす」

保険の見直しや格安SIMへの切り替えなどで、たとえば月2万円削減できれば、老後までの15年間で360万円の差になります。固定費の見直しはもっとも確実な対策です。

「働く」

これからの老後設計は「65歳での完全リタイア」が前提ではありません。たとえば65歳〜70歳まで月5万円の収入を得られれば、5年間で300万円になります。また、働くことは収入面だけでなく、社会とつながることで生きがいを感じるなど、心理的にもいい影響があるためおすすめです。

老後不安の正体は、お金そのものよりも「見通しが立たないこと」にあります。数字を知り、選択肢を整理して設計することが、年金に怯えない老後への第一歩となるでしょう。

石川 亜希子

CFP