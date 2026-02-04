「私の最も好きな毒はお酒です」酒にタバコ…身体に悪いと分かっていても摂取してしまうのはなぜ？　薬学博士が解説する「毒」と人間の関係

お酒を飲みすぎた次の日に、頭が痛い、胃がムカムカする…そんな二日酔いを経験した人も多いのではないだろうか。お酒を飲みすぎるとなぜ二日酔いになるのかといえば、それはお酒が毒であるからだ。それにしても人はなぜこうした毒を好んでしまうのか――。

薬剤師で薬学博士でもある毒の専門家・船山信次氏の書籍『日本人はいかにして毒と薬を食べてきたのか?』より一部を抜粋・再構成し、お酒とタバコの毒性と毒に対する耐性について解説する。

毒のある食べ物を楽しむ

ある講演会において、身近な毒の話などについてお話しした後の質問において「先生が一番好きな毒は何ですか」という質問を受けた。そこで「私の最も好きな毒はお酒です」と答えて拍手を受けた。



お酒に含まれるアルコールは血中濃度がある値を超えるとまさに命に関わることからお酒が毒であることは間違いない。



なぜ、それでもヒトはアルコールを飲むのか。体質的に飲めない方には申し訳ないが美味しいからである。



なぜ、ヒトはアルコールを飲んで大丈夫なのか。それは、ヒトは適度の量のアルコールであればうまく代謝して無毒の化合物に変化させることができるからである。



一度に大量のアルコールが体内に入ってしまうと命に関わるほどの毒性を発揮する。しかし、私たちは普通に飲酒する限り、命に関わるほどのアルコールが体内に入ることはまずない。



眠り込んだ相手にアルコール濃度の高い酒を点滴で投与して殺害をはかるというような事件はあったが、通常、命に関わるほどの量のアルコールを口から摂取させることは不可能である。

つまり、死に至る様な量のアルコールを通常の摂取法である口から入れようにも、ある量を越せば、潰れてしまって飲む所作も出来なくなるからである。



しかし、危険量の大量のアルコールを口から体内に入れてしまう飲み方がある。それが潰れる前に大量のアルコールを口から摂取してしまう「一気飲み」という大変に危険な行為である。

お酒が毒と化す時

体内に入ったアルコールは、不要になるとまずアルコールデヒドロゲナーゼという酵素で代謝されてアセトアルデヒドになる。



このアセトアルデヒドには若干の毒性があり、このものが体内にて生成すると、頭が痛くなったり、吐き気がしたり、心臓がドキドキしたりという不快な症状（悪酔）となる。



しかし、このアセトアルデヒドはさらにアルデヒドデヒドロゲナーゼという酵素によって代謝されて無毒の酢酸になる。したがって、その人にとって適度の飲酒の場合にはいわゆる悪酔にはならない。

また、血液中のアルコール濃度が高くなると眠り込んだり、動けなくなったりと、潰れた状態になる。よってそれ以上のアルコールを飲もうとしても飲む動作もできなくなるのである。



このため、適度の飲酒をゆっくりとしている場合には、通常、体内にはある程度以上のアセトアルデヒドは留まらず、ひどい毒性、ましてや命に関わる様な毒性が現れる状態にはならない。



しかし、血中アルコール濃度が高くなる前に、すなわち、体内でアルコールが大量の毒性の高いアセトアルデヒドに変化する前に「一気飲み」をすると、体の自由が利くうちに大量に体内に入れてしまったアルコールは体内で大量のアセトアルデヒドに変化してしまいとても危険な状態となる。

大学のコンパなどで、この一気飲みのために死に至ったケースが続出した時期がかつてあった。決しておこなってはいけない所業である。



いわゆる下戸と称されるのは上記のアセトアルデヒドを酢酸に変える酵素が欠損しているかまたはその働きが十分でない人たちである。逆に、お酒が強いと言われる人はこれらの酵素がしっかりと働いているわけである。なお、世界中の人々のうちで日本人には下戸が多いのが特徴であると言われている。

タバコの毒性

この世には、明らかに毒があるのに好んで摂取されるものもある。その中の代表とも言えるものがタバコであろう。



市販タバコの箱にははっきりと「健康を害する」旨の記載があり、含まれるニコチンには、かなり強い毒性があるにもかかわらず、年齢の制限はあるものの、タバコは普通に販売され、また摂取されている。

タバコには明らかに毒性の強い化合物が含まれるのになぜ摂取が可能なのか。それは、ヒトには毒性のあるものも、ある程度の量までは肝臓の働きで解毒してしまう力があるからである。



結構毒性の高いタバコのニコチンも一定量までなら、結局は無害な化合物となって排泄される。ただ、ニコチンの場合、このものには急性毒性の他、発がん作用のあることも知られており、タールにもその恐れがあることは知っておきたい。

毒に対する耐性

よく、「毒のあるものでも体に少しずつ長く入れ続けるとその毒に対する耐性ができますか」という質問を受ける。たぶん、ものによってはそのような毒もあるかと思う。



もちろん個人差はあると思うが、アルコールに対する耐性ももしかしたら、何らかの影響で上がり、酒に強くなるようなことが起きることはありうるかもしれない。しかし、このことは単に飲み方の上達（落ち着いてゆっくり飲むようになるなど）によるものかもしれない。



砒素化合物のような体内に溜まっていく性質の金属毒については、耐性が現れるとは思えない。これに対して、毒と言えるかどうかではあるが、たとえば、辛いものについては耐性ができてくるようで、だんだんと激辛でないと満足しなくなるような方もいるようだ。



さらに、覚醒剤についてはだんだんと量を増やさないと予期していた効果が出なくなるということが知られているので、明らかに耐性が上昇するのだろう。種々の睡眠導入剤などにもこのようなことは言われている。



この世の中には、食養において「身土不二」という言葉があって、その土地、その季節の食べ物が体に合うという考えらしい。暖かい地方産のものは体を冷やす性質があるのだそうで、たとえば、暖かい地方で産する砂糖や、柿、苺などにはそのような作用があるという。



南米のボリビアは高地にあることから高山病にかかることがあるという。この症状にとてもよく奏効するのがボリビアに産するコカの葉をお茶にしたコカ茶であった。これもまさに身土不二の好例ではなかろうか。



コカ茶にはもちろん現在麻薬に指定されているコカインを含むが、コカからコカインが純粋に分離される前の、当地のコカ茶のような使い方では問題になることはなかったようである。



結局、ヒトは少し毒のあるようなものが好きなのではないかと思われる事象にもよく遭遇する。そのようなものの代表としては各種のお茶についても言える。紅茶や緑茶、コーヒー、ココアにはいずれも弱いながらも確かな毒性のあるカフェイン類のアルカロイドを含むからである。

