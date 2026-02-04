ロマンを詰め込んで「最高のラジコン船」を作ってみた！ 錨の上げ下げ、ジャイロセンサ式の減揺装置と、ワクワク感と安定感を備えた船の建造に歓声が

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ぼくがかんがえたえた最高の自作ラジコン船「試作装備運用評価試験艇TC-03ようかう」』というルーフェさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

これが1年間の集大成だ！(｀・ω・´) 去年の１月から始めた大型ラジコン船の建造ですが、この度ついに理想のラジコン船が完成しました！ リアリティのある船体にたっぷりギミックを詰め込んだ究極のラジコン船、その雄姿をぜひ見ていってください！

ラジコン船をいくつも作っている投稿者のルーフェさん。画像は大規模改修をした船ですが、設計の都合で実装できなかった機能がいくもあるとのこと。

そこで第三次改修計画を考えたところ、大幅な改修となることが確定。せっかくなら「やりたかったことを全部詰め込んでしまおう」と決意します。

1ヶ月半かけて建造したラジコン船の主な改良点は画像の通り。10項目あげていますが、それでも「などなど」と続く改造っぷりです。

そうして完成したのが試作装備運用評価試験艇「TC-03 ようかう」。ギミックは盛り沢山ですが、すっきりと洗練された印象を受けます。

設定もみっしり詰め込んだルーフェさん。今回は捜索用の無人飛行機や救命いかだなど、海難救助用の装備と設定を追加したとのこと。発射用のカタパルトを搭載したのがこだわりポイントです。

船首には揚錨機や対空機関砲を設置。機関砲の移設で開いたスペースは手すり付きのベースにしたのですが、これは磁石固定なので簡単に外せるメンテナンスハッチになっているとのこと。

錨は蝶ナットと割りピンとダイソーのアクセサリー用チェーンを組み合わせたもの。実際に上げ下げできるのが凄いです。

この揚錨機は巻くところが磁石式で軸に固定されていないので、大きな負荷がかかると空回りします。これで錨や船体の破損を防ぐのだとか。

操舵室の形状を変更した際、新たにマストを設置してマスト灯と作業灯も追加しました。マストの上と操舵室の左右が光っていますね。ちなみに各種アンテナもクルクルと回転します。

本船1番の特徴は、「ジャイロセンサ式可動質量型減揺装置」だとルーフェさん。2種類のモードを状況に合わせて遠隔で切り替えることができます。

さらに元の船の可動ウェイトを「旋回時傾斜抑制装置」として搭載するという2段構え。これにより安定性は抜群に。

高い安定性を示すその航行で、「TC-03 ようかう」が水面を滑るように進んでいきます。

これで終わりかと思ったら、離着岸に役出つサイドスラスターも船首に装備しているのだとか。

ロマンを詰め込みつつ、リアリティのある航行を実現したラジコン船です。詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。ギミックの解説と実際の航行、いずれもとてもワクワクします。

視聴者のコメント