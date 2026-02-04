衰え知らずの平均261ヤード！ 穴井詩を支えるドライバーはロフト8.2度でバランスが軽くて……こだわりが強過ぎる
開幕まで残り約1カ月。昨年のスタッツとともに、各選手のギア選びのポイントを振り返る。今回はツアー屈指の飛ばし屋・穴井詩が2025年シーズンに使用していたドライバーをレポートする。
【写真】バランスは「C7」でリアルロフトは8.2度 穴井のこだわりが詰まったドライバー
38歳になってもその飛距離に衰えはない。2025年シーズンは平均261.23ヤードで、1位の神谷そらとはわずか0.69ヤードだけだった。そんな穴井が使用していたのが、テーラーメイドの『Qi35 LS』。「振っても曲がらないし、コントロールもできる。散らばりがすごく減った」と同社のプロ担当とともに作った特別な1本だという。穴井はドライバーのヘッドバランスは『C6〜C7』と女子では少ない軽めを好んでいる。「やっぱりフッカーなので、ヘッドが利きすぎるとヘッドが“みやん”って動いて、左に曲がり過ぎちゃうんです」。ヘッドの重さではなく、自分で速く振って飛ばせる能力がある飛ばし屋ならではの発想だ。同プロ担当によれば「『Qi35 LS』は、一番軽いウエイトを入れてやっとC7が作れるぐらい」。もともとヘッド重量のあるモデルのため、ツアーバンに積まれているヘッドの中から、個体差で生じる重量を確認して最も軽量で、ロフトの立ったヘッドを探した。そして弾道調整機能を使ってつかまりをよくして、リアルロフト8.2度（表示は9度）の軽量のヘッドを作り上げた。計測器を持ち込み、ハードヒッター向けの『ベンタスブラック』も含めて7種類のシャフトのフレックスや重量違いを実打。優勝した4月の「ヤマハレディースオープン葛城」では『24ベンタスブルー 5S』を採用し、9月の「ゴルフ5レディス」では『スピーダーNXゴールド 50S』に変更し「より曲がらないようになった」という。ちなみに、テストではヘッドスピード「47.9?/s」、ボール初速「70.9?/s」、キャリー「276ヤード」、トータル距離「303ヤード」という男子プロ並みの数値も叩き出していたとのこと。衰え知らずの穴井の飛ばしが今季も楽しみだ。◇ ◇ ◇女子プロの使用ドライバーを調査。関連記事【女子プロが使用するドライバーはLSヘッドが多い!? 一発の飛びと平均飛距離、あなたが欲しいのはどっち？】を読めば、その秘密がわかります。
