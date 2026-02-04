2月3日午後、新潟県妙高市のスキー場でコース外を滑っていた外国籍の男女6人と東京都内の男性1人が立て続けに遭難しました。その後、新潟県と富山県の防災ヘリによって全員救助され、けがはありませんでした。

一時遭難したのは、アメリカ・カナダ・オーストラリア国籍の男女6人です。



6人は2月3日午後、妙高市両善寺のロッテアライリゾートのコース外をスノーボードで滑っていたところ、道に迷い、午後1時ごろに遭難した6人のうちの1人が警察に「霧が深くて道に迷った」と通報しました。





さらに、この通報から約2時間後の午後3時過ぎには、同じくロッテアライリゾートのコース外で、1人でスキーをしていた東京都に住む60代男性から警察に「霧で周りがわからなくなってしまった」と通報がありました。県の防災ヘリと富山県の防災ヘリ2機が出動し、捜索にあたっていたところ、午後4時半過ぎにスキー場から南西に3キロ以上離れた標高約780メートルの位置で6人、また、スキー場から南西に約4キロ、標高約845メートルの位置で60代男性がそれぞれ発見され、救助されました。外国籍の6人と60代男性にけがはありませんでした。警察に対し、外国籍の6人は「霧が深く、目印も見えなくて迷った」と話していて、6人が滑ったあとに同じ場所を滑走したとみられる60代男性は「人が滑ったあとがあったのでいけると思ったが、道が全くわからなくなってしまった」と話しているということです。警察は管理されていないコース外での滑走は、遭難や雪崩にあう可能性が高いため、やめてほしいと注意を呼びかけています。