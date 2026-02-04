◇NBA ブルズーバックス（2026年2月3日 ファイサーブ・フォーラム）

NBAブルズの河村勇輝（24）が3日（日本時間4日）の敵地バックス戦で3戦連続途中出場。前半は3得点2アシスト2リバウンドを記録した。チームは52ー77と大量リードを許して折り返した。

この日も第1Q途中から出場チャンスが巡ってきた。残り3分53秒からコートに立つと、残り1分12秒でレイアップシュートを演出して初アシストを決めた。このクオーター終了と同時に一旦ベンチに下がった。

第2Qは残り8分22秒から途中出場すると、残り3分27秒で3Pシュートをアシストすると、残り3分６秒にはスチールを決める好守備を見せた。残り1分39秒にはトップから3Ｐシュートを決めて初得点を挙げた。

前半は12分15秒出場で3得点2アシスト2リバウンドをマーク。シュートは全て3Ｐシュートだった。2本試投で1本成功した。

ブルズは1月28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程を終えた。その中で主力の欠場もあり、河村にチャンスが巡ってきた。

1月31日（同2月1日）の敵地ヒート戦では今季NBA初出場＆ブルズデビュー。そして今季NBA初出場は昨年4月13日（同14日）のマーベリックス戦以来、実に293日ぶりのNBA復帰となった。前半から絶品アシストや3Pシュートを決めるなど6得点2アシスト3リバウンドと存在感を示した。

1日（同2日）の敵地ヒート戦でも第1Qから途中出場。2戦連続出場で電光石火のバウンズパスなど6得点6アシスト6リバウンドの躍動を見せた。個人の得失点差を示す“プラス／マイナス”では、ほとんどの選手がマイナスの中でチーム最多のプラス2を記録した。