【SVリーグ 男子オールスターゲームズ】TEAM TAITO 0ー3 TEAM KENTO（2月1日・GLION ARENA KOBE）

【映像】選手を逆さに抱え… まるでコントの珍プレー

男子バレーで、選手を“逆さに抱え”て足でスパイクさせようとする珍プレーが起きた。まるでコントのような光景にファンも大盛り上がりとなった。

SVリーグのオールスターゲーム「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」がGLION ARENA KOBE（ジーライオン アリーナ 神戸）で行われた。この日は男子選手たちが登場すると、第1セットは真剣勝負の中でプレー。迎えた第2セットは公式戦ではあり得ない特別ルールが採用され、珍プレー続出となった。

次々にルールが変わる中、続いてのルールは「サーブ以外で足のみ使用」の「フットオンリー」という内容。バレーボール選手にとってはハードルの高いルールであるはずだが、ここでアメリカ代表選手がとんでもない秘策を思いついてしまったようだ。

TEAM KENTOのメンバーとして出場した201cmのエイブリルは、なんと175cmのリベロ・市川を抱き抱え、逆さまに持ち上げたのだ。そのままネット際まで移動して、なんと“足でスパイク”というウルトラCの技を繰り出そうとする。当然、うまくはいかなかったものの、“お遊び”に興じた2人に対して、場内からは大きな笑いと歓声が届けられていた。

このシーンを目撃したファンはSNSでもリアクションを寄せ、「エイブリルがちおもろすぎてwwww」「ほんまにエイブリルが市川健太逆さまにしたのパイルドライバーにしか見えんくて笑ってるwww」「エイブリルのファンになりました！」「エイブリルがお祭り男すぎて笑い死んだ」「おもちゃにされる市川健太」「今日でエイブリルさんのこと大大大好きになってしまったんだけども」といった反響が相次いだ。

今季から東レアローズ静岡でプレーするアメリカ代表の33歳は、米国映画『ベスト・キッド』（原題『The Karate Kid』）の主人公のオマージュとされるハチマキ姿がトレードマーク。サーブコールも「空手キッド」という異色の選手で、「人を笑わせることが得意」と本人もコメントするように、全力で周囲の雰囲気を明るくするムードメーカーだ。

初来日でオールスターに選出されると、その期待を裏切らない“お祭り男”っぷりを発揮し、9342人が来場したアリーナ中を沸かせ続けていた。

なお、そんな笑いに満ちたオールスターは、真剣勝負の戦いもあり、最終スコアは0―3でTEAM KENTOがストレート勝ちを収め、大盛り上がりの中で幕を閉じた。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）