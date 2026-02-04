PSストア「1,500円以下セール」本日2月4日より開催！ 「バイオハザード」シリーズなどがお買い得
【PS Store：1,500円以下セール】 開催期間：2月25日23時59分まで
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにて「1,500円以下セール」を2月4日より開催している。期間は2月25日23時59分まで。
本セールでは、PS5/PS4用ゲームや有料DLCなど全2,215アイテムを特別価格で販売。カプコンのサバイバルホラー「バイオハザード」シリーズが多数ラインナップされているほか、「ホグワーツ・レガシー」や「The Elder Scrolls V」などをお得に購入できる機会となっている。
なお、タイトルによってセール期間が異なるため、購入する際はセール価格になっていることを確認してから購入してほしい。
PS Store「1,500円以下セール」対象タイトル（一部）
BIOHAZARD RE:2
価格：3,990円→997円（75%オフ）
ホグワーツ・レガシー PS5版
価格：9,878円→1,481円（85%オフ）
Devil May Cry 5 Special Edition
価格：3,990円→997円（75%オフ）
