　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.10　6.67　8.47　6.62
1MO　9.00　6.22　7.75　6.45
3MO　9.27　6.45　8.07　6.87
6MO　9.25　6.62　8.26　7.24
9MO　9.31　6.79　8.43　7.50
1YR　9.27　6.84　8.50　7.64

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.97　10.83　8.50
1MO　8.06　9.57　7.94
3MO　8.52　9.38　8.08
6MO　8.84　9.53　8.12
9MO　9.04　9.71　8.17
1YR　9.12　9.74　8.17
東京時間10:34現在　参考値

ドル円1週間物は10％をまだ超えており、警戒感のある水準ではあるが、一時に比べると落ち着いている