通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間10％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.10 6.67 8.47 6.62
1MO 9.00 6.22 7.75 6.45
3MO 9.27 6.45 8.07 6.87
6MO 9.25 6.62 8.26 7.24
9MO 9.31 6.79 8.43 7.50
1YR 9.27 6.84 8.50 7.64
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.97 10.83 8.50
1MO 8.06 9.57 7.94
3MO 8.52 9.38 8.08
6MO 8.84 9.53 8.12
9MO 9.04 9.71 8.17
1YR 9.12 9.74 8.17
東京時間10:34現在 参考値
ドル円1週間物は10％をまだ超えており、警戒感のある水準ではあるが、一時に比べると落ち着いている
