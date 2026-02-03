【1週間コーデ】1／24(土)～1／29(木)最新ファッションをピックアップ♡

1／24(土)公開：女優、モデル・有馬りりかサン／22歳 (155cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第400弾♡ シーズンムードをぐっと高めてくれる、表情豊かな3つのコーディネートをピックアップ。素材感やシルエットで魅せるスタイリングは、それぞれ異なる個性がありながらも、今の気分にフィットする着こなしばかりです。甘さと大人っぽさのバランス、小物使いの工夫にも注目しながら、冬のおしゃれを楽しむヒントをチェックしてみてください♪

リボン付きボアブルゾン×ショーパンで

メリハリ意識の愛されベージュLOOK！

「冬になると着たくなるボア素材は、リボン付きデザインを選んで可愛さをキープ♪ このボアブルゾン(INGNI)、前を閉じてもリボンがアクセントになってくれるので一枚でサマになります♡ 中はパール付き黒ニットを仕込んで、シンプルなのにきちんと感を。ボトムはGRLのショートパンツで、脚がきれいに見えるバランスを意識しました！ 厚底ロングブーツを合わせれば、目線が上がってスタイルよく見えます。あとは、仕上げにベージュバッグ(MACARONIC STYLE)を持って、優しげな雰囲気にまとめたんです。」

◾️ボアブルゾン 約\5,900 / INGNI

◾️パール&ビジュー付きニットトップス 約\4,000

◾️ハイウエストショートパンツ 約\3,000 / GRL

◾️ハンドバッグ 約\10,000 / MACARONIC STYLE

◾️厚底ロングブーツ 約\8,000

◾️ヘアリボン 約\2,000

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

1／27(火)公開：インフルエンサー・真莉子サン／(158cm)

甘さもあたたかさもぎゅっと詰め込んだ

あざと可愛いピンクガーリー♡

「全体はやさしいピンクを主役に、ガーリーなムードを思いきり楽しめるコーデにしました。このニットアウター(merry jenny)は、レースやリボンのあしらいがとにかく可愛くて、羽織るだけで一気に世界観が完成するところがお気に入り。中に合わせたシアートップス(JILLSTUART)は、花柄と繊細なデザインがポイントです。ボトムはMOUSSYのバルーンスカートを選んで、ふんわりとした立体感をプラス。バッグはGUのモコモコ素材を選びつつ、足元もGUのムートンブーツで、全身のやさしい雰囲気をキープしました。」

◾️レース&リボン付きニットカーディガン 約\11,000 / merry jenny

◾️リボン付きシースルートップス 約\8,000 / JILLSTUART

◾️バルーンスカート 約\6,000 / MOUSSY

◾️ファーバッグ / GU

◾️ムートンブーツ 約\4,000 / GU

◾️チアーアイ(カラコン) / SIE.

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

1／29(木)公開：名古屋学院大学三年・ゆーうぃるサン／20歳 (163cm)

ふわもこアウター×肌見せタイトワンピの

ギャップが際立つBestな色気バランス♡

「冬の夜デートをイメージして、白×黒だけで大人っぽくまとめてみました。主役のアウター(MIRVAS)は、上半身にボリュームが出るショート丈だから脚長効果も◎。脱いだ時のギャップを狙えるワンピ(SPIRALGIRL)は、タイトなシルエットとウエストのカットアウトがお気に入り♪ アウターを着ている時は暖かくて、室内ではヘルシーに肌見せできるのがポイントです♡ 小物は上海で買った白のキルティングバッグにしてアウターと色味をリンクさせつつ、足元はヒールブーツで今っぽく引き締めました。」

◾️ファー付きショートアウター / MIRVAS

◾️ロングタイトリブニットワンピース 約\9,000 / SPIRALGIRL

◾️シルバーネックレス / SWAROVSKI

◾️ぽんぽこたぬき(カラコン) / Flurry

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次週は、1／31(土)～2／5(木)のコーディネートをご紹介します！

今回のコーデ、気になるスタイリングは見つかりましたか？ 来週もすぐに取り入れたくなる、リアルで着回しやすい着こなしをお届けします♡ 今の気分に寄り添うスタイリングを、ぜひ毎日のコーデの参考にしてみてください！ 来週もお楽しみに！