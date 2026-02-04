甲子園で切磋琢磨「二人のエース」企画展 ダルビッシュ有＆真壁賢守、今朝丸裕喜＆間木歩ら…グローブなど展示
阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）の「甲子園歴史館」で、7日から企画展『センバツ企画展2026 二枚看板』が開催される。
【画像】『センバツ企画展2026 二枚看板』展示イメージ
「第98回選抜高等学校野球大会」（センバツ）は、3月19日に開幕する。企画展では、同じチームで切磋琢磨し合う「二人のエース」の関係をひもとく。東北高校のダルビッシュ有選手・真壁賢守選手や、報徳学園高校の今朝丸裕喜選手・間木歩選手などの代表的なダブルエースの紹介や、関連する野球道具の展示を行う。
また、前回大会をパネルや特別映像などで振り返るほか、19年ぶりの優勝を成し遂げた横浜高校・織田翔希選手のグローブや村田浩明監督のサイン色紙、浦和実業学園高校・石戸颯汰選手のグローブ、智辯学園和歌山高校・渡邉颯人選手のグローブなどが披露される。
センバツに出場する全32校のユニフォーム展示・学校紹介や、優勝校に贈られる紫紺の優勝旗・優勝杯、準優勝校に贈られる準優勝旗の展示も楽しめる。
大会期間中には、連動企画として阪神甲子園球場内売店でグルメキャンペーン『センバツ グルメフェア〜味の二枚看板〜』を実施。対象グルメの購入者には先着でノベルティをプレゼント。
■『センバツ企画展2026 二枚看板』の概要
開催期間：2月7日（土）〜4月5日（日）
開催場所：甲子園歴史館内「企画展コーナー」
入場料：甲子園歴史館入館料に含まれます（別途料金は不要）
【主な内容】
・二枚看板
代表的なダブルエースの紹介を行い、切磋琢磨し合う「二人のエース」の関係をひもとく。
主な展示品
・東北高校 ダルビッシュ有選手のグローブ
・横浜高校 藤平尚真選手のグローブ
・報徳学園高校 今朝丸裕喜選手のグローブ など
・第98回選抜高等学校野球大会出場校紹介
出場する全32校を各学校のユニフォームやパネルで紹介
・前回大会の振り返り
昨年の第97回選抜高等学校野球大会をパネルや特別映像で振り返る
主な展示品
・横浜高校 優勝寄せ書きボール、村田浩明監督の色紙、織田翔希選手のグローブ
・浦和実業学園高校 石戸颯汰選手のグローブ
・智辯学園和歌山高校 渡邉颯人選手のグローブ など
・選抜高等学校野球大会の優勝旗・優勝杯・準優勝旗（展示期間：開会式終了後〜決勝戦前日まで）
※2月7日（土）〜開会式リハーサル前日までは、優勝旗・準優勝旗のレプリカを展示予定
※展示期間は変更となる場合あり
・校名プレート展示
組合せ抽選会で使用された校名プレートを持って写真撮影
