『電子コミック大賞 2026』発表、大賞は『継母の心得』 310万票超の頂点は異色の子育てファンタジー
電子コミック配信サイト『コミックシーモア』は4日、『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026』の大賞作品を発表。310万票を超える一般読者の投票が集まり、『継母の心得』（アルファポリス）が大賞に輝いた。
【画像】『みんなが選ぶ！！電子コミック大賞2026』受賞作品一覧
同賞は、出版社54社が｢2026年にヒットしそうな電子コミック｣を推薦し、一般読者が実際に読んで気に入った作品に投票。得票数が最も多い作品を「みんなが選んだ2026年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞。「みんなでネクストブレイク作品を決める」「次にヒットする新しい作品に出会える」と好評で、今回で9回目の開催となった。
「大賞」のほか、｢男性部門｣｢女性部門｣「異世界部門」「ラノベ部門」「BL部門」「TL部門」の6部門賞を発表し、エントリー作品は100作品。310万票以上の一般読者からの投票が集まった。
■大賞『継母の心得』（アルファポリス）あらすじ
ほおのきソラ／藤丸豆ノ介／トール著
病気でこの世を去ることになった山崎美咲。ところが目を覚ますと、生前読んでいたマンガの世界に転生していた。しかも、幼少期の主人公を虐待する悪辣な継母キャラとして…。前世の記憶を取り戻したのは結婚式の前日で、もはや逃げようもない。対面した継子は一めちゃくちゃ可愛いんですけどー！！！ついつい前世の知識を駆使して子育てに奮闘しているうちに、超絶冷たかった旦那様の態度も変わってきて…？義息子のためならチートにもなっちゃう。愛とオタクの力で異世界の育児事情を変える、異色の子育てファンタジー。
■受賞コメント
【ほおのきソラ】
このたびは輝かしい賞をいただき、ありがとうございます。皆さまの応援のおかげです。これからもノアたちの温かな世界をお届けできるよう尽力します。
【藤丸豆ノ介】
受賞を伺った瞬間、理解力が落ちるレベルで驚きました。これも応援して下さる皆様、支えて下さる皆様のおかげです。トール先生の物語と、ほおのき先生の画を引き立てられるよう、今後も最善を尽くして参ります。ありがとうございました。
【トール】
この度は素晴らしい賞を賜り、大変光栄です。この受賞は、読者様やアルファポリスの皆様、そして、ほおのき先生、藤丸先生のお力添えがあったからこそです。いつも応援し、支えてくださる皆様に心より感謝申し上げます。
■『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026』受賞作一覧
【大賞】
『継母の心得』（アルファポリス）
ほおのきソラ／藤丸豆ノ介／トール
【男性部門】
『君と宇宙を歩くために』（講談社）
泥ノ田犬彦
『ホストと社畜』（双葉社）
河尻みつる
【女性部門】
『おひとり様には慣れましたので。婚約者放置中！』（一迅社）
晴田巡/荒瀬ヤヒロ
『ベル・プペーのスパダリ婚約〜「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い！〜』（スクウェア・エニックス）
原作：朝霧あさき
原作イラスト・漫画：セレン
【異世界部門】
『あなたのお城の小人さん〜御飯下さい、働きますっ〜』（スクウェア・エニックス）
美袋和仁/n猫R/栗原一実
『公爵様、悪妻の私はもう放っておいてください』（一迅社）
桜乃みか/琴子
【ラノベ部門】
『あなたの愛など要りません』（アルファポリス）
冬馬亮/ありおか
『図書館の天才少女〜本好きの新人官吏は膨大な知識で国を救います！〜』（KADOKAWA）蒼井美紗/緋原ヨウ
【BL部門】
『愛の温度を教えてよ』（コアマガジン）
Hiカロリー
『夜明けがいちばん暗い』（新書館）
山田ノノノ
【TL部門】
『今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜』（CLLENN）
につやまにつこ
『身代わり姫は隣国の勇猛王に溺愛される』（乙女ドルチェ・コミックス）
鳴神ゆった／佐倉紫
