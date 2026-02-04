ＴＩＳ<3626.T>がストップ安の３７２３円に売られている。３日の取引終了後に第３四半期累計（４～１２月）連結決算を発表。売上高４３６２億５１００万円（前年同期比４．７％増）、営業利益５４８億３００万円（同１２．１％増）、純利益３８１億９６００万円（同１０．８％増）と増収増益となったものの、１０～１２月期の受注高の減少などから業績の先行きに対する警戒感が働いているようだ。



顧客のデジタル変革をはじめとするＩＴ投資需要への的確な対応やサービス提供の推進に加えて、不採算案件の減少などが貢献した。ただ、１０～１２月期の受注高は９６８億３３００万円（前年同期比４．７％減）となり、うちソフトウェア開発は６４３億１２００万円（同８．４％減）と減少。また、第３四半期期末受注残高は１５４４億７３００万円（同１．７％減）、うちソフトウェア開発は９６１億９２００万円（同１．５％減）となり、特に金融ＩＴや産業ＩＴ分野で減少しており、これが弱材料視されている。



なお、２６年３月期通期業績予想は、上期決算発表時に上方修正した売上高５８８０億円（前期比２．９％増）、営業利益７５０億円（同８．６％増）、純利益５００億円（同横ばい）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS