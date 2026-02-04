台風のたまご「熱帯低気圧」が発生 きょう（4日）午後9時までに「台風」へ発達か【気象庁】
気象庁によりますと、熱帯低気圧は、今後12時間以内に台風へ発達する見込みです。カロリン諸島を時速10kmの速さで西へ進んでいます。
【画像①】はきょう午前9時の天気図です。
今後の進路は？
気象庁によりますと、熱帯低気圧は、きょう（4日）21時までに台風になるとみられています。
きょう（4日）午後9時
存在地域 ミンダナオ島の東
予報円の中心 北緯8度55分 (8.9度)
東経131度35分 (131.6度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 85 km (47 NM)
あす（5日）午前9時
存在地域 ミンダナオ島の東
予報円の中心 北緯8度30分 (8.5度)
東経129度20分 (129.3度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
6日午前9時
存在地域 フィリピン
予報円の中心 北緯9度05分 (9.1度)
東経124度50分 (124.8度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
7日午前9時
熱帯低気圧
存在地域 スル海
予報円の中心 北緯11度05分 (11.1度)
東経121度55分 (121.9度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1006 hPa
予報円の半径 310 km (165 NM)