気象庁によりますと、熱帯低気圧は、今後12時間以内に台風へ発達する見込みです。カロリン諸島を時速10kmの速さで西へ進んでいます。

【画像①】はきょう午前9時の天気図です。

今後の進路は？

気象庁によりますと、熱帯低気圧は、きょう（4日）21時までに台風になるとみられています。

きょう（4日）午後9時

存在地域    ミンダナオ島の東
予報円の中心    北緯8度55分 (8.9度)
東経131度35分 (131.6度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    85 km (47 NM)

あす（5日）午前9時

存在地域    ミンダナオ島の東
予報円の中心    北緯8度30分 (8.5度)
東経129度20分 (129.3度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

6日午前9時

存在地域    フィリピン
予報円の中心    北緯9度05分 (9.1度)
東経124度50分 (124.8度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

7日午前9時

熱帯低気圧
存在地域    スル海
予報円の中心    北緯11度05分 (11.1度)
東経121度55分 (121.9度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1006 hPa
予報円の半径    310 km (165 NM)