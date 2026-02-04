クラシル<299A.T>が大幅反落している。３日の取引終了後に２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年３月末時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、レシピ動画サービス「クラシル」の有料プラン「クラシルプレミアム」（通常月額４８０円）の１年無料クーポンを進呈する。これを受けて朝方は高く始まったものの、買いが続かなかったようだ。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）単独決算は、売上高１２４億７５００万円（前年同期比３１．６％増）、営業利益２５億４０００万円（同２２．６％増）、純利益１７億７９００万円（同３７．２％増）だった。レシート買取りアプリ「レシチャレ」が年末の販促需要の高まりを受けてＭＡＵ（月間アクティブユーザー数）が順調に増加し、購買事業が３割近く伸長したことが牽引した。また主力のメディア事業もＰＶが好調に推移した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１７１億４０００万円（前期比３０．８％増）、営業利益３３億７４００万円（同２６．７％増）、純利益２２億９５００万円（同３５．７％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS