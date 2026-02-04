【巨人】イ・スンヨプ氏の粋な計らい　韓国高校球児が宮崎キャンプ見学　阿部監督の“韓国語サイン”も

誰かにとっては日常かもしれないが、誰かにとっては一生忘れられない一日になる。今季から読売ジャイアンツの打撃コーチを務めるイ・スンヨプ氏が、韓国の高校球児に夢のようなひと時をプレゼントした。

尚佑（サンウ）高校野球部は現在、日本の宮崎県でキャンプを行っている。巨人もまた、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で1次キャンプを実施している。

尚佑高校野球部を率いるシン・ミョンチョル監督は、現役時代にサムスン・ライオンズでイ・スンヨプ氏とチームメイトだった。そこで今回、イ・スンヨプ氏に「選手が巨人の練習風景を直接見られる機会はないだろうか」と“慎重に”連絡を取った。

簡単なお願いではなかった。日本屈指の名門球団である巨人のキャンプを間近で見学することは、そう頻繁にある経験ではない。しかし、イ・スンヨプ氏は母国のアマチュア選手のために気を配り、球団も練習の妨げにならない範囲で快く許可した。

そうしてキャンプを訪問した尚佑高校野球部の一行。シン・ミョンチョル監督と主将のチェ・ソウォン外野手はグラウンドに降り、イ・スンヨプ氏と阿部慎之助監督に直接会って言葉を交わした。ほかの選手たちはスタンドから、巨人の選手たちの練習を見守った。

（写真提供＝シン・ミョンチョル監督）

もう一つ、忘れられない場面があった。阿部監督はシン監督ら尚佑高校野球部の訪問を喜び、韓国語で「尚佑高、ファイティン」、日本語で「前進」と書いた直筆サインをプレゼントしたのだ。言葉は違っても、野球で思いが繋がった瞬間だった。尚佑高校野球部の若い選手たちにとって、それは単なる記念品ではなく、長く心に残る応援となった。

尚佑高校野球部にとっては単なる見学ではなかった。日本プロ野球屈指の名門球団の選手たちが基本技術を磨き、強度の高い練習に取り組む姿を、目の前で確認する生きた学びの時間だった。

阿部監督のサイン（写真提供＝シン・ミョンチョル監督）

イ・スンヨプ氏のサイン（写真提供＝シン・ミョンチョル監督）

シン監督は「選手たちにとって大きなモチベーションになった。子どもたちが、いつこんなものを見ることができるだろうか」と感謝を伝えた。

続けて「巨人の選手たちはやはり違う。本当に一生懸命だ。練習量も桁違いで、基本の重要性を強調する姿が印象的だった。選手たちも多くを感じ取ったはずだ」と語った。

主将のチェ・ソウォンも「今後野球をしながら、またこんな機会があるかわからない。本当に大きな経験だった」と喜びを口にした。

イ・スンヨプ氏にとっては、ほんの少しの配慮だったのかもしれない。しかし、若い選手たちにとっては「プロの世界」を直接見て、肌で感じた一日だった。名前の重みより先に心を差し出した先輩の姿は、それ自体がもう一つの教科書だった。

（記事提供＝OSEN）