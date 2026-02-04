嵐の松本潤が自身のInstagramを更新。旅先で訪れた美術館での様子を公開し、注目を集めている。

【画像】松本潤の近影／過去にインスタに投稿したドラマオフショット＆プライベートショット

■松本潤「嵐のライブリハが本格的に始まる前にパリとロンドンに弾丸で行ってきた」

松本は「昨年の9月から続いていた撮影が終わり、嵐のライブリハが本格的に始まる前に時間を作って、パリとロンドンに弾丸で行ってきた。」と報告。

続けて「旅の1番の目的はどうしても観たかったリヒター展。本物のベティを観たくて。。」と旅の目的を明かし、全14枚の写真を公開した。

1枚目には、展示作品の前に静かに佇む松本の後ろ姿が収められている。黒のベレー帽にジャケット、カラーレンズのメガネという装いで、作品と向き合う姿からは、真剣に鑑賞する空気感が伝わってくる。

続いて、作品を背景にした自撮りショットも公開。鼻から上が写った構図で、大きな瞳や長いまつ毛が印象的だ。

さらに、展示室の大きな鏡越しに写る自身の全身ショットのほか、印象に残った作品を収めた写真も複数披露。

松本は「実物のベティはすごく綺麗でした。リヒターが戦い続けてきた膨大な記録に圧倒され、愛を感じる素晴らしい体験でした。」とつづり、「自分もまだまだチャレンジしていかなければ。勇気をもらいました。」と今後への思いを明かした。

松本がInstagramを投稿するのは2025年9月以来となり、「#久々のインスタ投稿になりました」「#2026年も」「#よろしくお願いします」「#松本潤」といったハッシュタグも添えられている。

ファンからは「久々のインスタ投稿嬉しい」「潤くんから嵐の名前が出るだけで嬉しい」「めっちゃ素敵」「かっこいい」「ひょこっと顔出してるのかわいくてほっこり」「おしゃれ」といった声が寄せられている。

