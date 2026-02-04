丸紅 <8002> [東証Ｐ] が2月4日午前(11:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比1.7％増の4322億円となった。

併せて、通期の同利益を従来予想の5100億円→5400億円(前期は5029億円)に5.9％上方修正し、増益率が1.4％増→7.4％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の2045億円→2345億円(前年同期は2648億円)に14.7％増額し、減益率が22.8％減→11.5％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の100円→107.5円(前期は95円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比32.2％減の1267億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の4.2％→3.3％に悪化した。



株探ニュース

