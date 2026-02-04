4日11時現在の日経平均株価は前日比354.48円（-0.65％）安の5万4366.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1041、値下がりは508、変わらずは45と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は179.16円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、リクルート <6098>が74円、イビデン <4062>が72円、東エレク <8035>が68.19円、コナミＧ <9766>が53.82円と続いている。



プラス寄与度トップはファナック <6954>で、日経平均を33.59円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が32.42円、豊田通商 <8015>が28.98円、ＫＤＤＩ <9433>が25.87円、信越化 <4063>が22.90円と続く。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、鉱業、輸送用機器と続く。値下がり上位にはその他製品、サービス、電気機器が並んでいる。



