公式放送局『MLBネットワーク』は3日（日本時間4日）、毎年恒例のポジション別トップ10選手を公開。右翼手部門のトップにアーロン・ジャッジ（ヤンキース）、2位にフアン・ソト（メッツ）、3位にカイル・タッカー（ドジャース）を選出した。

日本選手では、鈴木誠也（カブス）が同ランキング7位と健闘。直近3年間で73本塁打の打撃面が高く評価された。

■ドジャース新戦力のタッカーがトップ3入り

『MLBネットワーク』は現在、今季のポジション別トップ10を連日発表中。これは「The Shredder（シュレッダー）」と呼ばれる独自の分析システムが、統計データに基づいて現時点での選手のランキングを作成。過去のパフォーマンスや攻撃・守備の各種指標を考慮して、客観的に決定される。

3日（同4日）に公開された右翼手部門では、昨季中堅手からコンバートされたジャッジがトップに立った。打撃では53本塁打、114打点と圧巻のパフォーマンス。守備でもOAA（Outs Above Average）+4は同ポジション全体5位タイと奮起。中堅手としてはマイナス評価だった守備面が改善し、攻守でチームに貢献した。

ランキング2位はソト、3位はドジャースに新加入したタッカーが選出された。昨季32本塁打を記録した鈴木は、猛者揃いの右翼手部門でマイク・トラウト（エンゼルス）やジョージ・スプリンガー（ブルージェイズ）らを抑えて7位に食い込んだ。指名打者での起用が増えて守備機会が減少したため、勝利貢献度「WAR（Wins Above Replacement）」は微減しているものの、直近3年間で安定してOPS+130以上を残した打撃面が高く評価された。



