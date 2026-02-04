2026年2月3日、韓国・韓国経済TVは「昨年、韓国を去った高額資産家の数は前年の2倍に増え、2400人に達した」と伝えた。世界の主要国で4番目に多かった。

大韓商工会議所の発表によると、現在の相続税制度が維持される場合、相続税収は24年の9兆6000億ウォンから72年には35兆8000億ウォンまで増加すると予想される。韓国の相続税は数十年間、変わっておらず、国民の負担が膨らんでいるという。

相続税の課税対象者は02年の1661人から24年には2万11934人まで増加した。全税収に相続税が占める割合も、同期間に0．28％から2．14％に拡大した。相続税はかつての「超富裕層の税金」から中産層も体感する税金へと変化しており、韓国は「多くの富裕層が出ていく国」の一つとなった。

英国の移住コンサルタント、Henley & Partnersによると、韓国の高額資産家の純流出（暫定値）は24年の1200人から25年は2400人に急増した。韓国は英国、中国、インドに次ぐ4位となった。

大韓商議所は、「最高で50〜60％に達する相続税が、資本の海外移転を加速させる主な要因になっている」と分析している。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「相続税は本当に何とかしないと、金持ちの韓国人はどんどん出ていってしまう」「亡国的相続税だ」「自分が1兆ウォンを相続するのに、国が5000億ウォンも持っていく制度。そりゃ、海外に移住するわ」「ずっと働いて税金を払い続け、残りを蓄えてきたのに半分、国が持っていくなんてあんまりだ」「金持ちはみんな海外に移住して、貧しい国民だけが住む国になるだろう」といった声が寄せられている。（翻訳・編集/麻江）