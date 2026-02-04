【オリコン】米津玄師、Mrs. GREEN APPLEが今週もハイレベルな1位争い Number_i新曲が初登場TOP5【ストリーミング上位動向】
26/2/9付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年1月26日〜2月1日）では、上位2曲の週間再生数が3週連続で1000万回の大台を突破。熾烈な1位争いを今週も米津玄師の「IRIS OUT」（週間再生数1286.4万回／前週比10.3％減）が制し、25/9/29付の初登場から20週連続1位を達成した。
「連続1位獲得週数」では、あいみょん「マリーゴールド」と並び、ソロアーティスト歴代1位タイに浮上。「週間再生数1000万回超え連続週数」記録では、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」を上回り歴代単独3位となり、ソロアーティストとしては自身の持つ歴代1位記録を更新した。累積再生数は3億6481.7万回となった。
3週連続2位はMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」（週間再生数1179.2万回／前週比9.8％減）。日本テレビ系アニメ『葬送のフリーレン』第2期テーマソングとして書き下ろした同曲は、1月26日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でテレビ初披露するなどし、累積再生数を4060.2万回に伸ばした。
3週連続3位はKing Gnuの新曲「AIZO」（週間再生数928.7万回／前週比11.2％減）。MBS／TBS系アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマの同曲は、累積再生数を3658.3万回とした。
4週連続4位はM!LKの「好きすぎて滅！」（週間再生数842.6万回／前週比2.0％増）。登場14週目で通算12回目のTOP10入り、通算10回目のTOP5入りと好調をキープし、累積再生数は9475.2万回となった。
5位にはNumber_iの新曲「3XL」（週間再生数786.1万回／1月26日配信開始）が初登場。メンバーの平野紫耀がプロデュースし、表題曲としては初の恋愛ソングは、ベースの効いたトラックに乗せてピュアな恋心が表現されている。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは初登場1位を獲得し、初週ダウンロード数は男性グループ歴代2位となる9.2万DLを記録。YouTubeで公開されたミュージックビデオは、自身最速の1日と50分で1000万再生を突破した。
HANAは今週も3曲同時TOP10入り。6位（前週5位）はHANA初のラブソング「Blue Jeans」（週間再生数693.2万回／前週比8.3％減）。初登場から29週連続でTOP10入り（9週連続1位を含む）を記録し、女性グループ最速で2億回を突破した累積再生数を2億4321.3万回に伸ばした。7位（前週6位）はデビュー曲「ROSE」（週間再生数677.0万回／前週比6.8％減）。自身最多の累積再生数は2億9983.8万回となった。9位（前週7位）はHANAのリアルなメッセージをアグレッシブなサウンドに落とし込んだ「NON STOP」（週間再生数588.6万回／前週比12.4％減）。累積再生数は5988.6万回となった。
8位（前週8位）の「ライラック」（週間再生数648.1万回／前週比1.6％減）は、登場95週目（約1年10ヶ月）で通算TOP10入り週数は驚異の93回。累積再生数を8億7889.8万回とした。10位（前週9位）は日本レコード大賞受賞曲「ダーリン」（週間再生数569.5万回／前週比4.2％減）。累積再生数は3億230.3万回となり、3億回の節目を突破した（詳細は後述）。
■ミセスが不動の1位 XGは前週比3.1倍の急上昇
アーティスト別TOP500週間総再生数は1位〜8位まで順位変動なく、同じ顔ぶれとなった。不動の1位はMrs. GREEN APPLE。今週も最多33曲（前週比±0）がランクイン、総再生数は7852.5万回（前週比3.7％減）だった。
2位のHANAはランクイン数11曲（前週比±0）。TVアニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌としてプロデューサーのちゃんみなが書き下ろした新曲「Cold Night」の再生数増に伴い、総再生数を4349.3万回（前週比1.1％増）とした。3位のback numberはランクイン数24曲（前週比−1）で総再生数は4069.6万回（前週比2.8％減）。4位の米津玄師はランクイン数16曲（前週比±0）、総再生数3386.6万回（前週比5.1％減）、5位のちゃんみなはランクイン数15曲（前週比±0）、総再生数2163.9万回（前週比2.4％減）だった。
総再生数TOP30で最も上げ幅が大きかったのは15位（前週圏外）に上昇したXG。初のフルアルバム『THE CORE - 核』を1月23日に配信開始し、リード曲「HYPNOTIZE」（前週196位→50位）を筆頭に収録曲が急上昇。総再生数は前週の約3.1倍となった。
◆初登場トピックス
■TOMORROW X TOGETHER、HYDE提供曲が38位に初登場
TOMORROW X TOGETHER「SSS（Sending Secret Signals）（feat.HYDE）」（週間再生数298.9万回／1月26日配信開始）が、38位に初登場した。同曲は、L’Arc〜en〜Cielのボーカルでソロアーティストとしても活躍するHYDEの提供曲。TOMORROW X TOGETHERの日本3rdアルバム『Starkissed』（2025年10月22日発売）の収録曲でもある同曲が、1月26日にデジタルシングルとして配信リリースされた。スパイ映画でレーザートラップを抜け出すワンシーンのように、他人の視線を避けながら密やかにやりとりする愛のシグナルを、鼓動のようなビートと繊細で大胆なメロディーによって表現した楽曲となっている。
■back number、「水平線」で自身初の累積8億回超え
back numberの「水平線」（2020年8月18日配信開始）の累積再生数が8億90.0万回に達した。累積8億回突破は自身初。オリコン週間ストリーミングランキングにおいて、BTS、Official髭男dism、Mrs. GREEN APPLEに次ぎ、男性グループ史上4組目の達成となった。
本作は、2020年のコロナ禍にインターハイ（全国高等学校総合体育大会）の開催が史上初めて中止になった際、運営を担当する高校生たちから届いた手紙をきっかけに制作された楽曲。昨年大みそかの『NHK紅白歌合戦』でも披露し、再生数を伸ばした。
■Ado「新時代」が自身初の累積6億回突破
Adoの「新時代（ウタfrom ONE PIECE FILM RED）」（2022年6月8日配信開始）の累積再生数が6億61.6万回に達した。累積6億回突破は自身初。オリコン週間ストリーミングランキングにおいて累積6億回突破は、あいみょんに次ぎ、女性ソロアーティスト史上2人目の達成となった。
同曲は2022年8月公開のアニメーション映画『ONE PIECE FILM RED』の主題歌。同作に登場する歌姫・ウタの歌唱パートをAdoが担当し、7組の豪華アーティストが楽曲提供したうちの1曲で、「新時代」は中田ヤスタカが提供した。
■Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」累積3億回突破 歴代1位記録の通算12作目
Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」（2025年1月20日配信開始）の累積再生数がが3億230.3万回に達した。
累積3億回突破は、「青と夏」「インフェルノ」「ダンスホール」「点描の唄（feat. 井上苑子）」「ケセラセラ」「Soranji」「僕のこと」「ライラック」「Magic」「ロマンチシズム」「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（達成順）に続き、通算12作目。自身の持つ歴代1位記録「アーティスト別3億回再生突破作品数」を12作に更新した。
同曲は、2024年12月にNHK総合で放送された『Mrs. GREEN APPLE 18祭』のテーマソングとして制作。2025年12月末の「第67回輝く！日本レコード大賞」では大賞を受賞して再生数を伸ばし、前出のとおり週間TOP10をキープしている。
■Vaundy「タイムパラドックス」 通算7作目の累積3億回超え
Vaundy「タイムパラドックス」（2024年1月7日配信開始）の累積再生数が3億51.6万回に達した。累積3億回超えは「怪獣の花唄」「不可幸力」「踊り子」「napori」「花占い」「東京フラッシュ」（達成順）に続き、通算7作目となった。
自身の持つ男性ソロアーティスト歴代単独1位の「アーティスト別3億回再生突破作品数」記録を自ら更新するとともに、ソロアーティストとしても歴代単独1位となった。
本作は、『映画ドラえもんのび太の地球交響楽（シンフォニー）』（2024年3月公開）の主題歌として自身が書き下ろした。
■FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」 自身初の累積2億回突破
FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」（2022年4月29日配信開始）の累積再生数が2億57.6万回に達し、自身初の累積2億回突破作品となった。
本作は、FRUITS ZIPPERが2022年4月29日にデジタルリリースし、翌23年9月13日にCDシングルとしてリリース。同年末には「第65回 日本レコード大賞」で最優秀新人賞を受賞、2025年大みそかに初出場した『第76回NHK紅白歌合戦』で歌唱した。
