【きょうから】ケンタッキー史上“最重量＆最濃厚” 冬の定番「チーズにおぼれる」シリーズにモッツァレラチーズが仲間入り
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、『チーズにおぼれるフィレバーガー』2種と『チーズにおぼれるツイスター』を、きょう4日から数量限定で発売する。
【写真】とろ〜り背徳感！『チーズにおぼれるフィレバーガー』
今年も、“チーズにおぼれる”シリーズが冬の定番として登場。チーズラバーから好評だった、チーズソースをふんだんに使用した、KFC史上最重量・最濃厚となる同シリーズ。今年は、従来の人気フレーバーに加え、フレッシュでミルキーな味わいが特長のモッツァレラチーズを使用した新商品が仲間入りする。
2つの個性で楽しめる『チーズにおぼれるフィレバーガー』。シリーズ登場初期から販売している『チーズにおぼれるフィレバーガー（チェダー入り）』は、今年から味わいが直感的に伝わる名称、『チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）』として登場する。KFC自慢のやわらかくジューシーなチキンフィレと相性抜群のチェダーチーズソースを使用し、重量感と濃厚なコクを存分に味わえる“背徳グルメ”に仕上げた。とろ〜りとあふれるチーズの存在感を、思う存分に堪能できる。
さらに今年は、『チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）』が新登場。チーズラバーから支持の高いモッツァレラチーズを主役に、フレッシュでミルキーな口当たりとなめらかなクリーミー感を追求した。モッツァレラと相性の良いバジルチーズソースを組み合わせることで、濃厚さはそのままに、バジルの香りが後味にふわっと広がる、軽やかで奥行きのある味わいを楽しめる。
また、今年も『チーズにおぼれるツイスター』が数量限定で登場。『カーネルクリスピー』に合わせてチーズの量とバランスを調整し、“チーズにおぼれる”シリーズならではの満足感を手軽に楽しめる一品に仕上げた。ツイスターならではの食べやすさと、たっぷりチーズの背徳感を同時に楽しめる。
■商品開発担当者コメント
チーズラバーのみなさまに、今年も新たな“チーズにおぼれる”体験をお届けしたいという想いから、開発を行いました。
『チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ〜ミ〜モッツァレラ)』は、モッツァレラチーズならではのまろやかな口当たりと、香り豊かなバジルチーズソースが特長です。“おぼれるほどのチーズの量”を実現するうえで、チーズソースの硬さや粘度の調整は非常に重要なポイントでした。バンズからあふれすぎず、バーガーとして一体感をもって楽しめるよう、何度もテストを重ねながら最適なバランスを追求しています。また、バジルチーズソースはモッツァレラチーズとの相性を考え、新たに開発しました。モッツァレラチーズの味わいや香りを引き立てるよう、バジルの風味や味わいのバランスにもこだわりました。チーズソースを2種に分けることで、口に運んだ瞬間はモッツァレラチーズのクリーミーさが広がり、後からバジルの香りが立ち上がる、２段階で楽しめる味わいを目指しています。
“チーズにおぼれる”シリーズは、それぞれ異なる個性をお楽しみいただけます。ぜひご自身のお気に入りを見つけてみてください！
■商品概要（価格は税込）
『チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）』
単品540円／セット950円／よくばりセット1250円
『チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）』
単品540円／セット950円／よくばりセット1250円
『チーズにおぼれるツイスター』
単品430円／セット840円／よくばりセット1140円
