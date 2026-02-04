MSYのブランド「GRAPHT」は、「ストリートファイター ブルゾン（ストリートファイター6）」2種（ジュリ・豪鬼）の予約を2月4日11時から2月27日23時59分までGRAPHT ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）にて受け付ける。価格は各19,800円。

本商品は、「ストリートファイター 6」に登場するジュリと豪鬼のイラストを背面にあしらったオリジナルリバーシブルブルゾン。表と裏で表情が変わる2WAY仕様で、シーンや気分に合わせて着こなしを選べる。

ストリートファイター ブルゾン（ストリートファイター6）

キャラクター展開：ジュリ / 豪鬼

希望小売価格：各19,800円

サイズ展開：各 M/L/XL

デザインの特長

表面は、「ストリートファイター 6」ロゴを左胸にサガラ刺繍で表現。リブ裾にはロゴを配置し、右手首にはそれぞれのキャラクターのグラフィティサイン刺繍があしらわれている。さらに、GRAPHTの黄色いピスネームが差し色になっている。

裏面は、ブラックボディに昇華プリントでジュリ・豪鬼を大胆に配置。キャラクターの線画はホワイトで、キャラクターのモチーフはそれぞれのイメージカラーでプリントされている。

予約について

予約期間：2月4日（水）11時～2月27日（金）23時59分

予約場所：GRAPHT ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）

□「ジュリ」製品ページ

□「豪鬼」製品ページ

【ジュリ】

着用イメージ

【豪鬼】

着用イメージ

(C)CAPCOM

(C)2026 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.