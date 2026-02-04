2日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、オフィシャルトップパートナーであるヤマト運輸（株） 道北主管支店と選手等身大パネル企画を開催することをクラブ公式サイトで発表した。

等身大パネルは、「クロネコヤマト」にちなんで黒ユニフォームを着用した今回限定の特別仕様で、1選手につき2種類のデザイン、そして全30枚がすべて異なるデザインとなっているとのことだ。

さらに、等身大パネルと2ショット写真＋こねこ便420の購入で、抽選で特典が当たるキャンペーンも実施される。このキャンペーンは、第1弾が2月23日（月・祝）～3月31日（火）の期間に、第2弾が4月1日（水）～5月10日（日）の期間に行われる。

なお、第1弾の特典はサイン入りチェキ風写真が450名（1選手あたり30枚）に、第2弾の特典は練習見学＆選手1名のサーブをレシーブ体験（オフシーズンの6月～7月頃に実施予定）が2名に当たる。また、Wチャンスとして企画で使用した等身大パネル（1選手あたり2枚）も30名に当たるとのことだ。

また、2月21日（土）、22日（日）にリクルートスタッフィング リック＆スー旭川体育館で行われる第9節広島サンダーズ戦では、選手たちが等身大パネルと同じクロネコカラーの黒ユニフォームで試合に臨むほか、会場内のヤマト運輸ブースでとある選手のパネルが登場予定とのことで、観戦する際はぜひ立ち寄ってみてはいかがだろうか。