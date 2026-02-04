【きょうから】とろ〜り濃厚チーズ×牛肉の旨み…ロッテリアの『フィリーチーズステーキバーガー』が今年も
ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、きょう4日から期間限定で『フィリーチーズステーキバーガー』を含む新商品4品を販売する。
【写真】レタスがアクセントに！『べジ フィリーチーズステーキバーガー』
同店は、アメリカ・フィラデルフィア発祥の人気サンドイッチ“フィリーチーズステーキ”の味わいをバーガーで手軽に楽しめる、『フィリーチーズステーキバーガー』を昨年に続き販売。
同商品は、ハンバーグパティに、ガーリックなどで下味をつけて鉄板で香ばしく焼き上げた牛カルビ肉や、オニオンを合わせ、とろ〜り濃厚なレッドチェダーチーズソース、スパイシーでスモーキーな風味が特徴のオリジナルBBQソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品。
また、トマトやレタスを合わせた『べジ フィリーチーズステーキバーガー』や、ハラペーニョと特製旨辛ソースを合わせた『スパイシー フィリーチーズステーキバーガー』、ハンバーグパティや牛カルビ肉、レッドチェダーチーズソースなどを「フィリーチーズステーキバーガー」の2倍に増量した、『ダブル フィリーチーズステーキバーガー』も販売する。
■商品概要（価格は全て税込）
『フィリーチーズステーキバーガー』620円
ハンバーグパティに、ガーリックなどで下味をつけて鉄板で香ばしく焼き上げた牛カルビ肉や、オニオンを合わせ、とろ〜り濃厚なレッドチェダーチーズソース、スパイシーでスモーキーな風味が特徴のオリジナルBBQソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品。
『べジ フィリーチーズステーキバーガー』680円
『フィリーチーズステーキバーガー』に、トマトとレタスを合わせた一品。トマトの程よい酸味がチーズや牛カルビ肉の濃厚な味わいを引き立て、シャキシャキのレタスが食感にアクセントを加える。濃厚な味わいの牛カルビ肉やチーズと野菜の組み合わせをバランス良く楽しみたい人におすすめ。
『スパイシー フィリーチーズステーキバーガー』680円
『フィリーチーズステーキバーガー』に、ピリッとした辛みが特徴のハラペーニョと特製旨辛ソースを合わせた。チーズのまろやかな味わいに、スパイシーな風味をアクセントに加えた食欲をそそる一品。
『ダブル フィリーチーズステーキバーガー』990円
『フィリーチーズステーキバーガー』のハンバーグパティや牛カルビ肉、レッドチェダーチーズソースなどを約２倍に増量したぜいたくなバーガー。フィリーチーズステーキの濃厚な旨みを存分に堪能できる一品に。
