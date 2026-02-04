小山慶一郎「CHOIYAMA」初映像作品、オンライン限定盤で発売決定「ちょいと聴いてみてください！」【コメントあり】
3人組グループ・NEWSの小山慶一郎が2025年に立ち上げたソロプロジェクト「CHOIYAMA」の初の映像作品がファミクラストア オンライン限定盤として3月28日に発売されることが決定した。
【画像】可愛すぎ…限定カラーのCHOIぐるみ
好評配信中の第1弾楽曲「CHOIYAMA」ミュージックビデオ（MV）と初公開となるメイキング映像に加えて、第2弾の最新楽曲「Play Back」MVとメイキング映像を収録する。
「Play Back」は、“平成リバイバル”をテーマにした哀愁ある歌謡曲。イントロが鳴った瞬間、“平成モード”な懐かしいサウンドトリップが始まる。アッパーなリードシンセにのせて、時計の針が逆転していくような音楽体験。暇電おっつー、渋谷のモヤイ、アゲアゲ、チョベリグ、プリクラ、メアド、てへぺろ、パリピなど平成を彩った言葉と景色が、令和の現代をミックスさせたハイブリッドサウンドとしてよみがえる。
さらに、2025年小山慶一郎バースデーに開催されたCHOIYAMA初のイベント「CHOI集会」のドキュメンタリーを60分超えの大ボリュームで収録する。「Love Addiction」や「Going that way」など会場を沸かせたソロ曲の貴重なステージングや、リハーサルから本番の裏側にまで完全密着する。
ここでしか手に入らない小山慶一郎のメンバーカラーである紫色の「CHOIぐるみ」に加えて、「Play Back」MVのビジュアルを堪能できるフォトカード3枚が入ったスペシャルボックス仕様となっている。
■小山慶一郎コメント
芸能活動25周年を迎えて、平成を生きた“あの頃”が積み重なって今の自分があるんだなと感じています。令和の今プレイバックする“あの頃”の良さを詰め込んだチョベリグな一曲、ちょいと聴いてみてください！
【画像】可愛すぎ…限定カラーのCHOIぐるみ
好評配信中の第1弾楽曲「CHOIYAMA」ミュージックビデオ（MV）と初公開となるメイキング映像に加えて、第2弾の最新楽曲「Play Back」MVとメイキング映像を収録する。
さらに、2025年小山慶一郎バースデーに開催されたCHOIYAMA初のイベント「CHOI集会」のドキュメンタリーを60分超えの大ボリュームで収録する。「Love Addiction」や「Going that way」など会場を沸かせたソロ曲の貴重なステージングや、リハーサルから本番の裏側にまで完全密着する。
ここでしか手に入らない小山慶一郎のメンバーカラーである紫色の「CHOIぐるみ」に加えて、「Play Back」MVのビジュアルを堪能できるフォトカード3枚が入ったスペシャルボックス仕様となっている。
■小山慶一郎コメント
芸能活動25周年を迎えて、平成を生きた“あの頃”が積み重なって今の自分があるんだなと感じています。令和の今プレイバックする“あの頃”の良さを詰め込んだチョベリグな一曲、ちょいと聴いてみてください！