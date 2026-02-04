お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（35）が3日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。人気芸人の人柄について語った。

同番組には「バッテリィズ」エース、「ダウ90000」蓮見翔、「FUJIWARA」藤本敏史、とにかく明るい安村、狩野英孝、「さや香」新山、「相席スタート」山添寛が集結。この7人から、熊元は「付き合いたい順位」をランク付けした。

即決だったという熊元は、1位に山添を選んだ。その理由を熊元は「私はどうしようもない人が好き」「ドSな人が好き」と告白。山添が、普段耳の裏まで洗い上げているかどうかを事前に確認したうえで「清潔感のあるクズっていない」と力説し、コントライブで共演した体験を振り返った。

熊元の役どころは「結構下品な役」だったといい、「私をこう見てくれてるんだ」「こんな下品な言葉を言わせるんだ」と感激した。レギュラー陣から「Sが想像つく方がいいんだ」と指摘されると、熊元は「（山添は）たぶんどっちにもなれるんですけど、詐欺師みたいな方なんで。それがいい」と熱弁していた。